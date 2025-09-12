G4Media.ro
ploaie torentiala, averse
sursa foto: Unsplash/ Inge Maria

VREMEA Ploi torenţiale până vineri noapte, în nordul Munteniei, sudul Moldovei şi sud-estul Transilvaniei / Izolat, cantităţile de apă pot depăşi peste 40 de l/mp

Meteorologii atenţionează că în cursul zilei de vineri, până la ora 22.00, în nordul Munteniei, sudul Moldovei şi sud-estul Transilvaniei se vor înregistra ploi torenţiale, pe alocuri însoţite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 25…30 l/mp şi izolat de peste 40 l/mp, transmite News.ro.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, vineri dimineaţă, a tenţionare meteorologică de averse însemnate cantitativ, pe alocuri însoţite de descărcări electrice, până vineri la ora 22.00, în nordul Munteniei, sudul Moldovei şi sud-estul Transilvaniei.

Potrivit meteorologilor, în intervale scurte de timp sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 25…30 l/mp şi izolat peste 40 l/mp.

ANM precizează că până la ora 2.00, în noaptea de vineri spre sâmbătă, vor fi perioade cu ploi care vor avea şi caracter de aversă îndeosebi în jumătatea de est a ţării, precum şi în zonele montane. Izolat vor fi descărcări electrice. Cantităţile de apă vor fi de 15…20 l/mp şi izolat de peste 30 l/mp.

