Vrei să trăiești până la 116 ani? Secretul longevității este mai puțin complicat decât crezi

Buna dispoziție, o perspectivă pozitivă și să stai departe de oamenii toxici sunt mai importante decât genele, băile de gheață sau dietele spartane scrie The Guardian.

Spaniola Maria Branyas a trecut prin cutremure, războaie, epidemii și incendii și, la 116 ani, este încă în viață. Ea este sănătoasă la minte, are o inimă puternică, este alertă din punct de vedere mental și împarte sfaturi pe X (fostul Twitter) despre cum să adauge acele decenii în plus. „Ordine, liniște, o bună legătură cu familia și prietenii, contactul cu natura, stabilitate emoțională, fără griji, fără regrete, multă pozitivitate și să stai departe de persoanele toxice”, scrie ea. Iaurtul natural, genele și norocul au ajutat, de asemenea,.

Branyas a fost de acord să facă parte din investigația geneticianului Dr. Manel Esteller pentru a afla de ce, deși cronologic este o supercentenară, vârsta ei biologică este mult mai mică. Poate că 90 de ani nu sunt încă noii 50 de ani, dar numărul celor cu vârsta de 100 de ani sau mai mult este în creștere, mulți dintre ei sfidând noțiunile de decădere și fragilitate.

Jeanne Calment, care a murit în Arles, Franța, în 1997, la vârsta de 122 de ani, după ce se mutase într-un azil de bătrâni cu doar cinci ani mai devreme, susținea o doză zilnică de porto, ciocolată și o țigară. Umorul era în sângele ei. „Nu am avut niciodată decât un singur rid”, i-a spus ea unui intervievator. „Și stau pe el”.

Conform estimărilor ONU din 1995, la nivel mondial existau 95.000 de centenari. Până în 2100, aceasta a prezis că va exista un „tsunami de argint” de peste 20 de milioane.

Prelungirea duratei de viață a oamenilor pare să fie obsesia actuală a miliardarilor, care își sacrifică vârsta mijlocie pentru băi de gheață, diete spartane, vitamine și maratoane de exerciții fizice în speranța că, asemenea meduzelor, hidrei și viermilor de mare adâncime, pot să se debaraseze de celulele senescente și să întinerească, să fie niște Peter Pans nemuritori. Dar este o luptă perpetuă pentru a anula moartea o viață care merită trăită?

Ceea ce este interesant la Calment și Branyas este că au atins o longevitate sănătoasă fără această autopedepsire. Desigur, munca oamenilor de știință care încearcă să inverseze genetic aspectele degenerative ale îmbătrânirii este importantă, dar la fel de importantă este și problema modului în care am putea învăța să trăim o viață bună înainte de a fi prea târziu.

Nu cu mult timp în urmă, oamenii se nășteau, munceau, se pensionau și mureau chiar înainte de a avea timp să scoată din cutie cadoul de pensie. Dar ce se întâmplă acum, când există cinci sau mai multe decenii după punctul de oprire tradițional pentru munca plătită? Ce vă oferă bucurie? Cum o plătești? Cum ne comportăm la vârsta noastră odată ce familia a murit, prietenii au plecat, ambiția este abandonată și veniturile vor fi probabil limitate, trăind într-o lume post-centenară, în mare parte feminină, într-un stat asistențial șubred?

Nu totul este atât de sumbru. În cartea sa spirituală și înțeleaptă „Out of Time”, scriitoarea Lynne Segal o citează pe poeta May Sarton: „Bătrânețea poate fi magnifică… Sunt mai sigură de ceea ce înseamnă viața mea, am mai puține îndoieli de învins.”

Pașaportul pentru o longevitate sănătoasă, potrivit studiului, este să te ferești de băutură și tutun, să dai dovadă de optimism și empatie, să amâni gratificarea, să cauți partea amuzantă a vieții, să continui să înveți – așa cum sfătuiește Branyas, cea mai longevivă femeie din lume. Cei mai mulți dintre noi cunoaștem formula: capcana constă în aplicarea ei atunci când facturile de luna viitoare sunt cea mai presantă preocupare.

Timpul este de aur și, paradoxal, timpul este de partea celor foarte bătrâni, pentru că ei au mult mai mult timp la dispoziție, eliberați de muncă, de creșterea copiilor, de îngrijirea copiilor, de jonglerii. Bărbați și femei, ei apreciază poate atunci când sunt mult mai aproape de moarte ce să prețuiască cu adevărat în viață.