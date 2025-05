Moartea asistată: Potrivit unui raport guvernamental din Marea Britanie, sute de persoane ar dori să utilizeze serviciul în primul an de când acesta ar fi disponibil

Potrivit unui raport guvernamental din Marea Britanie, sute de persoane ar solicita o moarte asistată în primul an de la punerea la dispoziție a unui serviciu, numărul acestora putând crește la puțin peste 4.500 după 10 ani, scrie SkyNews

O evaluare a impactului de 149 de pagini a proiectului de lege privind adulții bolnavi în fază terminală (sfârșitul vieții), care măsoară impactul financiar al legislației propuse, a fost publicată vineri după-amiază.

Acesta a estimat că ar putea exista potențial între 273 și 1.311 persoane care solicită o moarte asistată în primul an, crescând la între 1.737 și 7.598 în anul 10.

Și a constatat că înființarea unui comisar pentru moartea voluntară asistată și a grupurilor ar costa o medie estimată între 10,9 și 13,6 milioane de lire sterline pe an.

Evaluarea impactului a constatat că fondurile alocate asistenței medicale la sfârșitul vieții ar putea fi reduse cu aproximativ 10 milioane de lire sterline în primul an de funcționare a unui serviciu de asistență pentru moarte și cu aproape 60 de milioane de lire sterline după 10 ani.

Cu toate acestea, documentul menționează că reducerea costurilor de îngrijire la sfârșitul vieții „nu este declarată drept un obiectiv al politicii”.

Kim Leadbeater MP a prezentat proiectul de lege privind adulții bolnavi în fază terminală (sfârșitul vieții) pe 16 octombrie 2024.

Proiectul de lege a trecut în a doua lectură în Camera Comunelor la 29 noiembrie 2024 cu un vot de 330 la 275.

Vorbind după publicarea documentului, ea a spus: „Sunt recunoscătoare guvernului pentru aceste evaluări detaliate și aprofundate ale impactului proiectului de lege privind adulții bolnavi terminali (sfârșitul vieții), care trece în prezent prin parlament.

„Mă bucur că parlamentarii au acum două săptămâni pline pentru a lua în considerare evaluările înainte de următoarea dezbatere a Camerei Comunelor la etapa de raport din 16 mai.”

Susținătorii morții asistate vor fi încrezători că rezultatele evaluării impactului nu vor influența niciun deputat și că proiectul de lege va trece în mai și nu va fi deraiat înainte de votul final așteptat pe 13 iunie.

Momentul publicării documentului, care a fost elaborat de funcționari publici, a provocat o oarecare furie în rândul oponenților proiectului de lege.

Unii au sugerat că raportul a fost publicat în mod deliberat pentru a coincide cu rezultatele alegerilor locale.

„Avem nevoie de îngrijire mai bună, nu de ucidere”

Răspunzând la publicarea evaluărilor de impact, Dr. Gordon Macdonald, CEO al Care Not Killing, a declarat: „Într-un moment în care am văzut cât de fragil este sistemul nostru de sănătate cu probleme de bani, cum mișcarea hospice are o gaură neagră de 150 de milioane de lire sterline în bugetul său și când până la unul din patru britanici care ar beneficia de îngrijire paliativă, dar nu o primesc în prezent, introducerea așa-numitei morți asistate ar fi o politică incredibil de periculoasă care ar pune presiune pe persoanele vulnerabile, în vârstă și cu handicap pentru a-și pune capăt vieții prematur.

„Trebuie să reparăm sistemul de îngrijiri paliative defectuos și neuniform din Regatul Unit, astfel încât toată lumea să poată avea o moarte demnă.”

„Avem nevoie de îngrijire mai bună, nu de ucidere.”

Modificările aduse proiectului de lege de la votul inițial înseamnă că Înalta Curte nu va mai trebui să aprobe cazurile de moarte asistată.

În schimb, deciziile vor trece printr-un nou grup de experți medicali și juridici.

De asemenea, perioada de punere în aplicare a serviciilor de asistență pentru moarte a fost prelungită, dublându-se până la un maxim de patru ani.

Conform legii propuse, adulții bolnavi în fază terminală din Anglia și Țara Galilor cu mai puțin de șase luni de trăit ar putea alege să își pună capăt vieții în mod legal.

Decizia ar trebui aprobată de doi medici și de grupul de experți.