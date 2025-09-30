Von der Leyen promite 2 miliarde de euro pentru dronele destinate Ucrainei și propune un împrumut pentru reparații

UE va angaja miliarde de euro pentru a furniza drone Ucrainei, a anunțat marți președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Comentariile sale marchează cel mai concret pas al blocului comunitar de până acum pentru a mări capacitatea câmpului de luptă al Kievului cu sisteme aeriene fără pilot, transmite POLITICO.

„Prin urmare, în mod concret, am convenit cu Ucraina că un total de 2 miliarde de euro vor fi cheltuite acum pentru drone”, a declarat von der Leyen reporterilor, vorbind alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Acest lucru permite Ucrainei să se extindă și să își folosească întreaga capacitate și, desigur, va permite și Uniunii Europene să beneficieze de această tehnologie”, a adăugat ea.

Rutte se va alătura în cursul zilei de marți Colegiului Comisarilor de la Bruxelles pentru o discuție pe teme de apărare și securitate.

Von der Leyen a încercat, de asemenea, să catalizeze dezbaterea privind modul de finanțare a sprijinului pe termen lung pentru Ucraina.

Ea a prezentat un plan pentru un „împrumut de reparații” legat de activele rusești imobilizate și înghețate în Europa. Împrumutul, a spus ea, va fi plătit în tranșe cu condiții, o parte fiind destinată achizițiilor militare din industria europeană. Comentariile sale reiau afirmațiile făcute de cancelarul german Friedrich Merz într-un editorial Financial Times săptămâna trecută.

În mod crucial, a subliniat ea, „nu există nicio confiscare a activelor”. Ucraina va rambursa doar dacă Rusia plătește despăgubiri în cadrul unui acord viitor după război.

Rutte a susținut inițiativa UE privind așa-numitul zid al dronelor de-a lungul flancului estic, numind-o „oportună și necesară” în lumina incidentelor aeriene recente din Polonia, Estonia și Danemarca.

„Nu putem cheltui milioane de euro sau dolari pe rachete pentru a elimina drone care costă doar câteva mii de dolari”, a avertizat el.

Anunțurile vin înaintea unui summit informal al Consiliului European la Copenhaga, unde liderii urmează să discute planurile de apărare ale blocului și pregătirile pentru o foaie de parcurs comună NATO-UE privind pregătirea pentru 2030.

Berlinul ia măsuri pentru a înăspri legislația în domeniul aviației, pe măsură ce incursiunile dronelor cresc.