Vladimir Putin crede că Rusia câștigă războiul din Ucraina. Imaginea de pe câmpul de luptă spune o poveste diferită (The Moscow Times)

Perspectiva unei încetări temporare a focului între Rusia și Ucraina, ca să nu mai vorbim de un sfârșit negociat al războiului, rămâne evazivă după a doua rundă de discuții directe care a avut loc luni la Istanbul, scrie The Moscow Times.

În schimb, Kremlinul cere Ucrainei și Occidentului concesii teritoriale, militare și geopolitice radicale, continuând în același timp să își intensifice ofensiva de-a lungul liniilor frontului. Rapoartele indică faptul că președintele Vladimir Putin crede că câștigă.

Continuând să se angajeze pe cale diplomatică fără să oprească operațiunile militare, Moscova poate pretinde că este pregătită pentru pace, folosind în același timp câmpul de luptă ca pârghie.

Dar, la mai bine de trei ani de la invadarea Ucrainei, are Rusia resursele necesare pentru a purta un război atâta timp cât este nevoie?, se întreabă The Moscow Times, care analizează situația actuală de pe teren.

Analistul militar ucrainean Ivan Stupak a declarat că el crede că oficialii ruși blufează atunci când spun că țara poate continua să lupte timp de mulți ani.

„Nimeni nu poate lupta timp de mulți ani. Rusia are multe resurse și mulți oameni, dar are, de asemenea, limitele sale”, a declarat Stupak, un consilier al comitetului de securitate națională al Ucrainei, pentru The Moscow Times.

Forțele ruse și-au intensificat ofensiva în nord-estul și estul Ucrainei în ultimele săptămâni, ca urmare a apelului lui Putin de a crea o „zonă tampon” de-a lungul frontierei dintre Rusia și Ucraina, capturând sate din regiunea Sumi, avansând în Harkov și împingând spre încercuirea orașului strategic Pokrovsk din Donețk.

Armata rusă a înregistrat o medie de aproape 184 de asalturi pe zi în luna mai, o creștere de 19% față de aprilie, a raportat grupul ucrainean de informații cu sursă deschisă Deep State.

Potrivit analistului militar Pavel Aksionov de la BBC Russian Service, Rusia își concentrează forțele pentru a lovi punctele slabe din apărarea Ucrainei și pentru a le străpunge.

„Armata rusă urmărește să epuizeze forțele ucrainene și să le împiedice să trimită întăriri în zonele critice. Dar capturarea orașului Sumi este puțin probabilă. Ei nu au suficientă forță”, a declarat Aksionov pentru The Moscow Times.

Stupak a remarcat că armata Ucrainei este mai vulnerabilă în urma luptelor prelungite din regiunea rusă Kursk, din care s-a retras la începutul acestui an după ce a lansat o incursiune transfrontalieră îndrăzneață vara trecută.

„În timpul operațiunii de la Kursk, am suferit pierderi mari, atât de personal, cât și de echipamente. Am redesfășurat acolo multe unități, inclusiv din regiunea Donețk. Acum, frontul din Donețk este slăbit, iar Rusia profită. Ei încearcă acum să încercuiască Pokrovsk și Kostiantinivka și transferă forțe suplimentare acolo”, a declarat Stupak, menționând că frontul rezistă pentru moment.

În ciuda acestor progrese, analiștii occidentali și ucraineni avertizează că câștigurile Rusiei ar putea să nu fie durabile. Se pare că Kremlinul se confruntă cu pierderi semnificative de echipamente și cu o presiune logistică tot mai mare.

Un raport al serviciilor secrete ale Pentagonului, citat de Washington Post, estimează că Rusia a pierdut peste 10.000 de vehicule militare, 3 000 de tancuri și aproximativ 250 de aeronave de la începutul războiului.

Stocurile de vehicule blindate din era sovietică sunt aproape epuizate, iar producția actuală de tancuri, de aproximativ 200 pe an, este puțin probabil să suplinească aceste pierderi prea curând.

Există, de asemenea, semne de tensiune pe câmpul de luptă.

Soldații ruși atacă din ce în ce mai des în vehicule civile, inclusiv, după cum arată un videoclip (min.. 4:30) care circulă pe canalele rusești Telegram, un SUV Porsche Cayenne. Aceste vehicule sunt adesea distruse de dronele ucrainene.

În ciuda pierderilor grele de soldați, Rusia a reușit să își mențină efectivele prin campanii agresive de recrutare și prin schimbarea tacticii.

Potrivit analiștilor militari, Moscova a sporit semnificativ producția de drone și se bazează în mare măsură pe atacuri cu costuri reduse și volume mari pentru a sonda punctele slabe ale apărării ucrainene.

„Concentrează forțele, desfășoară drone în masă și vizează logistica ucraineană înainte de a înainta”, a declarat Aksionov.

Cu toate acestea, a spus el, este puțin probabil ca Rusia să realizeze o străpungere care ar putea schimba decisiv cursul războiului cu resursele sale actuale.

Conform estimărilor actuale, Rusiei i-ar trebui până la trei ani, în ritmul actual, pentru a cuceri doar întregul Donețk. Preluarea celorlalte regiuni, spun analiștii, ar necesita mult mai mult timp, resurse și vărsare de sânge.

Totuși, pentru Kremlin, factorii ideologici și politici depășesc logica militară.

„Poate că Rusia nu dispune de resurse suficiente, dar acest lucru nu îi schimbă dorința de a purta un război”, a declarat Pavel Luzin, expert militar rus. „Pentru guvernul rus, este o chestiune de supraviețuire și de legitimitate. Rusia are nevoie disperată de o pauză în lupte, dar din punct de vedere politic nu își poate permite una. Ucraina nu cere pace cu orice preț”.

Luzin a declarat că Rusia speră că timpul și oboseala vor lucra în favoarea sa. În cazul în care sprijinul militar și financiar occidental pentru Ucraina se prăbușește sau în cazul în care crește presiunea internă asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru a negocia pacea, Rusia ar putea câștiga avantajul la masa negocierilor.

Dar, în timp ce ajutorul militar american a încetinit într-adevăr, națiunile europene au continuat să sprijine Kievul. Iar Ucraina își dezvoltă propria industrie de apărare, producând tot mai multe arme pe plan intern, a declarat Aksionov.

„Toate aceste atacuri masive asupra civililor continuă să aibă loc deoarece Kremlinul așteaptă probabil ca ucrainenii să se plictisească de război și să facă presiuni asupra lui Zelenski pentru a accepta pacea cu orice preț. Dar acest lucru nu s-a întâmplat”, a rezumat Stupak.