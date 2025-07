Vingegaard promite spectacol în duelul cu Pogacar din Turul Franței: „Probabil cel mai bun minut din carieră”

Jonas Vingegaard a reușit să țină pasul cu Tadej Pogacar în etapa a patra din Turul Franței 2025, danezul având un răspuns pe măsura atacului lansat de campionul en-titre al competiției.

La finalul unei etape în care a reușit să rămână aproape, Vingegaard a spus că a fost „probabil cel mai bun minut din carieră” în ceea ce privește performanța sportivă.

Nordicul promite spectacol în munți, etapele de la altitudine putând stabili marele învingător din acest an din Le Tour.

Cu toate că a încheiat doar al treilea etapa de marți, Jonas a arătat o explozie excelentă după atacul neașteptat lansat de Tadej.

„Probabil cea mai bună performanță de un minut din carieră”, a transmis danezul la capătul unei etape din Turul Franței care nu i se potrivea.

Atactul neașteptat al lui Pogacar a venit pe Rampe Saint-Hilaire, dar Vingegaard a avut o reacție foarte bună, iar episodul s-a încheiat cu o remiză.

„Cred că forma este bună și aștept cu nerăbdare următoarele zile”, a spus Vingegaard, la autocarul Visma-Lease a Bike.

„Cu 50 de metri înainte de urcare, pavajul a fost prea înalt, dar apoi a fost prea înalt chiar și pentru Pogacar, așa că a trebuit să încetinească.

Am spus deja că sunt mai exploziv acum și, ca să fiu sincer, pe urcare cred că am arătat-o: a fost probabil cea mai bună performanță a mea într-un minut.

În clasamentul general, Van Der Poel și Pogacar se află la egalitate (16h 46′ 00”), în timp ce Vingegaard are o întârziere de 8 secunde, după disputarea a patru etape din Turul Franței, ediția din 2025.

Atacul lui Pogacar și răspunsul lui Vingegaard

It’s Tadej Pogacar vs Jonas Vingegaard at the Tour de France – cycling doesn’t get much better than this 😍 pic.twitter.com/HNiJfrJmNo

— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 8, 2025