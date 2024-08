Vila lui Nicolae Ceaușescu din Oradea a fost vândută pentru 3,5 milioane de lei / Clădirea istorică, cu elemente Art Nouveau, aparținea Consiliului Județean Bihor

ila, care a aparținut lui Nicolae Ceaușescu și aflată în patrimoniul Consiliului Județean Bihor, situată în zona centrală a Oradiei, la adresa Parcul Ion C. Brătianu, nr. 8, a fost vândută prin licitație publică, transmite Radio Cluj, citat de Rador.

Imobilul, compus dintr-o clădire și teren, a atras interesul a șase potențiali cumpărători, dintre care doi au depus oferte. Comisia de evaluare a desemnat joi, 8 august 2024, câștigătorul.

Vila a fost achiziționată de o companie orădeană pentru suma de 3.510.000 lei. Contractul de vânzare – cumpărare urmează să fie semnat în termen de 30 de zile. Prețul de pornire a fost stabilit la 3.449.130 lei, iar cealaltă ofertă, depusă de o firmă din București, s-a ridicat la 3.500.000 lei.

Proiectul clădirii datează din 1910 și are elemente decorative specifice stilului Art Nouveau. A servit drept locuință de serviciu pentru prim-secretarii Partidului Comunist Român. A intrat în proprietatea Consiliului Județean Bihor în 1997 și a avut diverse întrebuințări. Din 2021 a rămas neutilizată, după reorganizarea activității instituției.

Clădirea are un regim de înălțime compus din demisol, parter și etaj, cu o suprafață totală de 358 mp. Demisolul și parterul sunt compartimentate în câte 12 încăperi, iar etajul are o singură sală. Terenul aferent are o suprafață totală de 1.286 mp.

Fondurile obținute din vânzarea imobilului vor fi utilizate pentru cofinanțarea proiectelor derulate din fonduri europene de Consiliul Județean Bihor: reabilitarea noului sediu de pe strada Republicii din Oradea, modernizarea Bibliotecii Județene «Gheorghe Șincai» și construirea Centrului Cultural Multifuncțional, a anunțat Consiliul Județean.