VIDEO Victorie de excepție la 45 de ani: Venus Williams a învins la WTA Washington o jucătoare cu 22 de ani mai tânără

În vârstă de 45 de ani, Venus Williams a obținut o victorie surprinzătoare și s-a calificat optimile turneului WTA de la Washington. Fostă lideră mondială, Venus a trecut de compatrioata Peyton Stearns, o sportivă cu 22 de ani mai tânără.

Succesul, scor 6-3, 6-4, s-a conturat după un meci care a durat o oră și 37 de minute. Stearns (23 de ani) este ocupanta locului 35 în ierarhia mondială.

În optimi, Venus va da peste a cincea favorită: Magdalena Frech, locul 24 mondial.

