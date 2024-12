VIDEO Un lider al opoziției din Georgia, bătut până și-a pierdut cunoștința și arestat înaintea celei de-a șaptea nopți de proteste

Un lider al unuia dintre partidele de opoziție din Georgia a fost reținut de poliție după ce a fost bătut până și-a pierdut cunoștința de către ofițeri în capitala Tbilisi, a declarat miercuri partidul său, în urma protestelor violente din fosta republică sovietică, transmite CNN.

Partidul Coaliția pentru schimbare – care cuprinde patru grupuri de opoziție – a publicat pe rețelele de socializare o înregistrare video în care Nika Gvamaria este purtat de mai mulți bărbați pe o stradă în plină zi.

Nika Gvaramia, leader of Ahali opposition party is seen being violently detained by masked Police as he was trying to inquire reasons for raiding the Droa party pic.twitter.com/rkYfY8A0vw

— Formula NEWS | English (@FormulaGe) December 4, 2024