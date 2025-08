VIDEO Un elev de liceu a uimit lumea la Campionatele de atletism ale SUA: Cooper Lutkenhaus a terminat pe locul al doilea proba de 800 de metri și s-a calificat la CM de la Tokyo

Liceanul Cooper Lutkenhaus, în vârstă de 16 ani, a obținut duminică locul al doilea la 800 de metri la Campionatele SUA de la Eugene, calificându-se pentru Campionatele Mondiale de la Tokyo, relatează L’Equipe.

În urmă cu un an, tânărul Quincy Wilson, pe atunci în vârstă de 16 ani, a marcat Trials-urile SUA pentru Jocurile Olimpice din 2024, terminând pe locul 6 la 400 de metri, câștigându-și locul în ștafeta americană și obținând câteva săptămâni mai târziu o medalie de aur la 4×400 de metri.

Un an mai târziu, tot la Eugene, un alt fenomen precoce, de asemenea în vârstă de 16 ani, dar de data aceasta la 800 de metri. Cooper Lutkenhaus, un licean din Forth Worth (Texas), a uimit lumea atletismului, ocupând locul al doilea în finala Trials-urilor SUA pentru Campionatele Mondiale de la Tokyo (13-21 septembrie) cu timpul de 1’42”27, o nouă cea mai bună performanță din toate timpurile la categoria U18, datorită unui sprint excepțional pe ultima linie dreaptă a cursei.

Doar Donavan Brazier, campionul mondial din 2019 și câștigătorul cu 1’42”16, un nou record personal după o absență de aproape trei ani din cauza unei accidentări (tendonul lui Ahile), a putut rezista lui Lutkenhaus.

Bryce Hoppel a ocupat locul 3 cu 1’42”49 și îi va însoți pe ceilalți doi atleți americani la Tokyo.

Donavan Brazier is BACK! High schooler Cooper Lutkenhaus breaks the U18 world record with a 1:42.27 in second! 😱

📺 NBC & Peacock pic.twitter.com/pVR9YAsT1W

— NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) August 3, 2025