VIDEO Triplu campion mondial, eliminat surprinzător în runda inaugurală de la UK Championship de snooker

Mark Williams a avut în mână meciul cu Stuart Bingham, galezul conducând la un moment dat cu 5-2. Finalul de partidă a fost însă unul de coșmar pentru Mark, acesta fiind eliminat de la UK Championship după ce a pierdut patru frame-uri la rând.

Favorit șase la UK Championship, Williams și-a făcut ușor meciul în prima sa parte. A fost la conducerea partidei și s-a distanțat până la un liniștitor 5-2. Mai avea nevoie de un singur frame, iar totul părea doar o chestiune de timp.

Au urmat însă momente greu de înțeles, jocul lui Williams prăbușindu-se în următoarele frame-uri.

Ocupant al locului 25 în ierarhia mondială, Stuart Bingham a pus în scenă o revenire încredibilă, el câștigând partida după ce a bifat patru frame-uri la rând. S-a încheiat 6-5 pentru Bingham, iar triplul campion mondial Mark Williams a părăsit prematur și surprinzător competiția.

Ultimul frame al duelului dintre Mark Williams și Stuart Bingham

Sursa video: Eurosport

Reamintim că Mark Williams (49 de ani) este triplu campion mondial la Crucible, la edițiile din 2000, 2003 și 2018.

Rezultatele zilei de marți de la UK Championship 2024

John Higgins (14) – Guoqiang He 6-0

Judd Trump (3) – Neil Robertson 6-3

Stuart Bingham – Mark Williams (6) 6-5

Anda Zhang (11) – Lei Peifan 6-3

UK CHAMPIONSHIP 2024 🇬🇧

Last 32

Results of the 4th day:

Stuart Bingham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 6-5 Mark Williams 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Zhang Anda 🇨🇳 6-3 Lei Peifan 🇨🇳

Judd Trump 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 6-3 Neil Robertson 🇦🇺

John Higgins 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 6-0 He Guoqiang 🇨🇳#UKChampionship pic.twitter.com/AF7DSdqDqJ

— Snooker (@SnookerSuper) November 27, 2024