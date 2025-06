VIDEO Tineri din Harghita și Covasna, județele cu cel mai mare scor, de 90%, pentru Nicușor Dan, explică votul pro-european de la alegerile prezidențiale / De ce au ales valorile europene și au respins retorica AUR?

În județele Harghita și Covasna, dominate de electoratul maghiar, candidatul pro-european Nicușor Dan a obținut cele mai mari scoruri din România – 90,78% în Harghita și 84,42% în Covasna – la alegerile prezidențiale din 18 mai, fiind primele două județe cu vot categoric pro-european. Votul masiv în favoarea lui reflectă susținerea comunității maghiare pentru valorile europene, cât și respingerea retoricii naționalist-populiste promovate de contracandidatul George Simion.

După turul I, candidatul preferat în cele două județe a fost Crin Antonescu, dar între tururi, UDMR – prin președintele său Kelemen Hunor – și-a anunțat sprijinul pentru Nicușor Dan. Această mișcare politică s-a aliniat cu opțiunile tinerilor maghiari din zonă, care au vorbit deschis, într-un material realizat de ENTR și Transtelex, despre motivele ce au determinat votul lor.

“Am simțit că el este singurul dintre candidați care poate conduce țara noastră”, “Și mai ales am votat pentru el pentru că a susținut principii pro-europene”, “De asemenea, a avut o atitudine bună față de maghiari”, au declarat tinerii.

George Simion, liderul AUR, a încercat în campanie să își apropie electoratul maghiar. A distribuit în Transilvania pliante cu propria imagine alături de Viktor Orbán, premierul Ungariei, însoțite de mesaje în limba maghiară despre „unitate creștină și suveranitate”. Însă aceste acțiuni au fost primite cu scepticism. Conform unor surse citate de G4Media, partidul AUR nu ar fi avut acordul oficial al autorităților din Ungaria pentru utilizarea acestor imagini.

Tinerii au reacționat: „“Eu nu am primit personal niciun pliant, dar am văzut mai multe știri despre asta pe Facebook”, “Personal nu am văzut așa ceva în realitate, dar am văzut pe internet. În Ținutul Secuiesc, cei de la AUR au distribuit astfel de materiale”, au afirmat tinerii cu privire la pliantele falsificate distribuite de AUR.

Inițial, Viktor Orbán a sugerat o apropiere de Simion, însă ulterior a retras public sprijinul, declarând că „Ungaria nu dorește în niciun fel să influențeze alegerile prezidențiale din România”.

În ceea ce privește viitorul lor, mulți dintre tinerii intervievați au afirmat că își doresc să rămână în România, dar nu exclud, pe termen lung, o eventuală relocare: “În Ungaria, în niciun caz. Aș dori să rămân în România, da, cel puțin câțiva ani, dar nu exclud posibilitatea de a mă muta peste câțiva ani. Aș dori să îmi construiesc o carieră aici, dar nu știu cât de posibil este, însă sper la ce e mai bun.”

