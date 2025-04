VIDEO Tadej Pogacar, învingător la Fleche Wallone: Atac devastator pe celebrul Mur de Huy

Tadej Pogacar (UAE) a câștigat miercuri pentru a doua oară în carieră Fleche Wallone, succesul conturându-se după un atac devastator reușit de sloven pe celebrul Mur de Huy.

Competiția s-a desfășurat pe un traseu de 205,1 km între Ciney și Huy și s-a încheiat cu celebra cățărare Mur de Huy.

Pogacar a lansat un atac decisiv cu aproximativ 450 de metri înainte de linia de sosire, reușind să se desprindă de adversari și să termine cursa singur, cu un avans de 10 secunde față de următorul clasat.

Podiumul competiției a fost completat de Kevin Vaquelin (Arkea) și Tom Pidcock (Q36.5).

Pogacar a încheiat cursa cu timpul de 4 ore, 50 de minute și 15 secunde. Vauqueline a sosit cu o întârziere de zece secunde, iar Pidcock la 12 secunde în urma marelui învingător.

Precedentul succes al lui Pogacar de la Fleche Wallone data de la ediția din 2023.

Mur de Huy (Zidul din Huy) este una dintre cele mai cunoscute cățărări din ciclismul profesionist, fiind finalul tradițional al cursei Fleche Wallonne.

Este cunoscut pentru panta sa extrem de abruptă și pentru spectacolele dramatice pe care le oferă an de an.

Are o lungime de aproximativ 1,4 kilometri și o pantă medie de 9,6%. Panta maximă atinge 26% în unele porțiuni, în special în zona Chemin des Chapelles. Diferența de nivel este de 130 de metri.

Este o cățărare care necesită o combinație rară de explozivitate, forță și poziționare tactică impecabilă.

Această victorie se adaugă la un sezon 2025 deja impresionant pentru Pogacar, cel care a câștigat Strade Bianche și Turul Flandrei, având, de asemenea, podiumuri la Milano-San Remo, Paris-Roubaix și Amstel Gold Race.

Slovenul își confirmă astfel statutul de forță dominantă în ciclismul mondial și se pregătește acum pentru următoarea mare provocare: Liege–Bastogne–Liege.

De asemenea, pe Pogacar îl vom regăsi în iunie în cursa pe etape Dauphine Libere, pregătitoare pentru Le Tour.

HE MADE IT LOOK EASY 😎

Tadej Pogacar cruises to victory on the Mur de Huy – nobody else ever looked close to challenging the world champion! pic.twitter.com/NyBDdK4DQq

— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) April 23, 2025