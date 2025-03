VIDEO Spectacol total: Carlos Alcaraz, în sferturile Indian Wells după meciul zilei cu Grigor Dimitrov

Carlos Alcaraz și Grigor Dimitrov au oferit un meci cu multe faze spectaculoase, chiar dacă problema învingătorului nu s-a pus vreun moment. Ibericul, cap de serie doi, s-a calificat în sferturile de la Indian Wells după o victorie categorică, scor 6-1, 6-1.

Meciul dintre Alcaraz și Dimitrov a fost unul scurt, de doar o oră și 14 minute, dar care a avut presărate multe moment care au ridicat publicul de la Indian Wells în picioare.

Tenisul ofensiv și spectaculos al celor doi a produs numeroase raliuri aparte.

Puncte spectaculoase din meciul Carlos Alcaraz vs Grigor Dimitrov

Grigor Dimitrov and Carlos Alcaraz’ first point of their match at Indian Wells.

It took them literally one point to get straight into playing brilliant tennis. 😮‍💨

pic.twitter.com/sjogNUmGme

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 13, 2025