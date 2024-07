VIDEO Selly, despre publicul de la Beach, Please și acuzațiile privind consumul de droguri: ”Suntem o generație mult mai cuminte, mult mai educată și mult mai conștientă despre pericolul de substanțe interzise”

Selly, unul dintre co-organizatorii festivalului ”Beach, Please!”, a postat marți seara un videoclip pe rețelele de socializare unde oferă explicații post-festival pentru a clarifica acuzațiile aduse asupra lui.

Acesta menționează că deși artiștii sau versurile pieselor lor pot fi controversate, la 120.000 de oameni prezenți, festivalul a avut zero supradoze, zero persoane rănite grav și zero persoane decedate.

”Adevărul este că suntem o generație mult mai cuminte, mult mai educată și mult mai conştientă despre pericolul substanțelor interzise. Au fost mult mai multe incidente sau cazuri de supradoze la alte festivaluri româneşti cu un număr mult mai mic de participanți”, mai susține Andrei Șelaru.

Festivalul a adus 50 de milioane de euro în economia locală, iar 10.000 de cetățeni străini au călătorit în România pentru a veni la ”Beach, Please!”.

În încheiere, Andrei Șelaru promite o următoare ediție de două ori mai mare, care are 50.000 de bilete deja cumpărate.