VIDEO Șefa Comisiei Europene s-a întâlnit cu soția lui Aleksei Navalnîi, la Munchen: „Astăzi, ne plecăm și noi capul în fața întregii familii”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a întâlnit vineri și a consolat-o pe soția lui Aleksei Navalnîi, Yuliya.

„Dragă Iuliya, tu și familia ta l-ați susținut cu curaj pe Aleksei Navalnîi în cauza sa timp de mulți ani. Astăzi, ne plecăm și noi capul în fața întregii familii”, este mesajul care însoțește clipul cu cele două îmbrățișându-se.

„Putin nu se teme de nimic mai mult decât de disidența din partea propriului popor. Lumea a pierdut un luptător pentru libertate în persoana lui Alexei Navalnîi. Îi vom onora numele. Și, în numele său, vom apăra democrația și valorile noastre”, a scris anteior pe Twitter von der Leyen.

Dear Yuliya, you and your family have bravely supported Alexei Navalny in his cause for so many years.

Today, we also bow our heads to the entire family. pic.twitter.com/sw34KmrPQi

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 16, 2024