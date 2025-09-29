G4Media.ro
VIDEO Schimbare de lider în Serie A

AC Milan
Sursa foto: X/AC Milan

Sportz29 Sep • 165 vizualizări 0 comentarii

AC Milan a devenit noul lider din Serie A după ce a câștigat derbiul cu Napoli, scor 2-1. Trupa lui Max Allegri este pe primul loc grație golaverajului.

Alexis Saelemaekers a deschis scorul în minutul 3 pentru gazdele milaneze, iar Christian Pulisic a mărit avantajul în minutul 31. La pauză s-a intrat cu scorul de 2-0.

Dificultățile au venit pentru formația lui Allegri în a doua repriză: Pervis Estupinan a fost eliminat  în minutul 56, iar din penaltiul rezultat Napoli a redus din diferență (a marcat De Bruyne în minutul 60).

Cu toate că a avut avantaj numeric aproape 40 de minute (cu prelungiri cu tot), Napoli nu a reușit să egaleze.

Rezumatul partidei dintre AC Milan și Napoli

Serie A, clasament

1 AC Milan 12 puncte (9-3 golaveraj)
2 Napoli 12 (10-5)
3 AS Roma 12 (5-1)
4 Juventus 11 (9-5)
5 Inter 9 (13-7) etc.

