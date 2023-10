VIDEO „Satul ascuns” din Alba, într-un reportaj DW: Luxul pe care România îl are de oferit, departe de turismul de masă

Jurnaliștii de la Deutsche Welle au realizat un reportaj în județul Alba, dedicat turismului de lux în locuri ascunse. Aceștia au ales Raven’s Nest – The Hidden Village, o locație extrem de cunoscută, situată la Sălciua (Sub Piatră), pe care au descris-o drept un adevărat paradis, cu munți, ape curate și bucătărie sustenabilă, scrie alba24.ro.

Locul are un scor de 9,7 pe Booking (9,9 pentru cupluri).

”Gândește-te la Transilvania și în curând îți va apărea imaginea Contelui Dracula! Dar această regiune din România are în mânecă mai mult decât vampiri: vaste zone de peisaje naturale curate și cultură autentică, de exemplu.

”Cuibul Corbului” este ascuns în munții Transilvaniei. Acest refugiu izolat de lux celebrează natura și sustenabilitatea.

Pentru mulți, acesta este luxul pe care România îl are de oferit ca destinație de călătorie, o lume departe de turismul de masă” au scris jurnaliștii de la DW.

Ce este și cum a apărut Raven’s Nest

Raven’s Nest a fost dezvoltat de la zero, pe locul unui mic sat în ruine din Apuseni. Treptat, a devenit o destinație aparte în întreaga zonă.

”În sat, am dezvoltat o mulțime de locuri de agrement, astfel încât oaspeții noștri să se poată bucura de liniște și liniște oriunde în jurul proprietății.

După ce au explorat împrejurimile, se pot relaxa pe una dintre punțile noastre panoramice, se pot face o baie fierbinte în jacuzzi-ul de pe stâncă sau se pot uita la un film în cinematograful nostru în aer liber.

Când am văzut prima dată această zonă, am observat forma ei de amfiteatru, abia așteptând să fie proiectată, așa că am făcut-o.

Am curățat zona, am montat un paravan, am aruncat niște perne uriașe pe pământ și așa a prins viață cinematograful din pădure.

Pentru că înțelegem importanța mâncării oneste, inspirația pentru bucătăria noastră organică provine din convingerea că dieta noastră poate fi ca cea a strămoșilor noștri, bazată pe ingrediente locale, sănătoase și de sezon.

Inspirăm preparatele noastre din gastronomia locală, în special din Transilvania, dar fără a se limita la această regiune.

Mâncărurile noastre sunt delicioase, dar și sănătoase, datorită originii ingredientelor și echilibrului dintre ele” este povestea spusă de reprezentanții Raven’s Nest, pe site-ul propriu.

Locația a devenit foarte cunoscută după ce a fost vizitată de mai mulți vloggeri de călătorie români și străini, ale căror reportaje au adunat milioane de vizualizări.