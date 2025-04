VIDEO Ronnie O’Sullivan, în control la Crucible: L-a dominat pe Si Jiahui în prima sesiune a sferturilor de la CM de snooker

Ronnie O’Sullivan îl conduce cu 6-2 pe Si Jiahui după prima sesiune a duelului contând pentru sferturile Campionatului Mondial de snooker. Multiplul campion mondial a făcut diferența grație unei forme solide, dar și a experienței care și-a făcut simțită prezența în momentele cheie.

Meciul a început echilibrat, scor 1-1, dar O’Sullivan a preluat controlul pas cu pas, profitând și de greșelile copilărești din anumite momente ale asiaticului în vârstă de 22 de ani.

Si Jiahui a avut și momente bune de joc, însă a ratat ocazii importante, fiind pedepsit rapid de un O’Sullivan mult mai eficient.

În special în al cincilea și al șaptelea frame, tânărul chinez a avut șanse clare, dar nu a reușit să le fructifice, iar Ronnie nu l-a iertat.

În pofida faptului că a precizat că se simte lipsit de încredere și că efectiv se zbate pentru a lupta cu propria minte, Ronnie (49 de ani) a arătat mult calm și ritm, având un joc în general agresiv, dar controlat.

De cealaltă parte, Si Jiahui a avut ezitări în momentele de presiune, lipsa de experiență făcându-l în anumite situații să fie copleșit de importanța partidei.

Partida va continua miercuri, în direct pe Eurosport.

În sferturi se joacă după sistemul cel mai bun din 25 de frame-uri, adică primul la 13.

Rezultate din sferturi

John Higgins – Mark Williams 5-3

Xintong Zhao – Chris Wakelin 6-2

Judd Trump – Luca Brecel 5-3

Ronnie O’Sullivan – Si Jiahui 6-2

A sensational century from Ronnie O’Sullivan, as he leads 6-2 against Si Jiahui 🔥#WorldChampionship pic.twitter.com/xIWSZtpZ2e — TNT Sports (@tntsports) April 29, 2025

Ronnie O’Sullivan takes the first frame of the quarter-final against Si Jiahui#WorldChampionship pic.twitter.com/0BpXWEgNJn — TNT Sports (@tntsports) April 29, 2025

Ronnie O’Sullivan walks out for his 2️⃣3️⃣rd World Snooker Championship quarter-final 🚀#WorldChampionship pic.twitter.com/w8blpeG6ta — TNT Sports (@tntsports) April 29, 2025

În vârstă de 49 de ani, Ronnie a triumfat la Crucible în șapte rânduri, record pentru Era Open pe care-l împarte cu Stephen Hendry.

O’Sullivan s-a impus la edițiile din 2001, 2004, 2008, 2012, 2013, 2020 și 2022.