VIDEO Ronnie O’Sullivan, în avantaj înainte de sesiunea decisivă a meciului din sferturile CM snooker

Ronnie O’Sullivan, de șapte ori campion al lumii, se află în avantaj, scor 10-6, înainte de sesiunea finală a meciului cu Si Jiahui, din sferturile Campionatului Mondial de snooker de la Crucible, Sheffield.

„The Rocket” a reușit să mențină distanța stabilită marți (6-2), Jiahui aflându-se în urma lui O’Sullivan cu patru frame-uri.

Sesiunea decisivă va avea loc tot miercuri, de la ora 21:00, în direct pe Eurosport.

Reamintim că în sferturi se joacă după sistemul cel mai bun din 25 de frame-uri, adică primul la 13.

Statistica partidei O’Sullivan vs Jiahui

This steal from Ronnie being the highlight! #HaloWorldChampionship pic.twitter.com/jg9H1drFBo

Ronnie O’Sullivan leads Si Jiahui 10-6 after a shared second session.

Ronnie O’Sullivan maintains a four-frame advantage over Si Jiahui in their quarter-final match.

O’Sullivan leads 10-6, and requires three more frames when they return this evening for a spot in the semi-finals.#worldsnookerchampionship pic.twitter.com/diOztVjSow

— Totally Snookered (@totalsnookered) April 30, 2025