VIDEO Podul de pe centura orașului Baia Mare s-a prăbușit parțial. Autoritățile: „Va fi construit de la zero”

Un pod construit peste râul Săsar, pe şoseaua de centură a municipiului Baia Mare, s-a surpat, sâmbătă dimineaţă. Primarul oraşului, Ioan Doru Dăncuş, anunţă că circulaţia a fost închisă pe acel pod şi că a convocat Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă. Edilul afirmă că luni va fi dispusă realizarea unei expertize a podului, subliniind că în opinia sa este nevoie de un nou pod în acea zonă, în condiţiile în care a fost afectată o grindă de susţinere, după care un tronson din partea pietonală şi din balustradă s-au prăbuşit, transmite News.ro.

Susține G4Media. Click AICI pentru a redirecționa 3.5% din impozit - online, gratuit și simplu. Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Avem o situaţie neprevăzută, o situaţie de risc, podul care traversează râul Săsar, pe drumul de centură, s-a surpat. Am intervenit cu Poliţia Locală, suntem aici şi cu cei de la ISU, am solicitat şi prezenţa celor de la drumuri naţionale, cei care administrează această secţiune de drum şi am luat urgent măsura restricţionării traficului în totalitate. Am convocat un Comitet Local pentru Situaţii de Urgenţă şi vom avaliza posibilitatea redirijării traficului greu în special şi vom veni cu câteva măsuri urgente pentru a decongestiona ceea ce înseamnă trafic în zona aceasta. Oricum ştim cu toţi că traficul se desfăşura foarte, foarte greu pe această secţiune de drum, însă suntem în situaţia în care să restricţionăm şi să acţionăm cu celeritate”, a declarat primarul municipiului Baia Mare, Ioan Doru Dăncuş, într-o intervenţie transmisă în direct pe reţelele se socializare.

Acesta a precizat că este vorba despre un tronson situat între strada Independenţei şi Clubul Văcarilor şi că acel sector de drum nu se află în administrarea Primăriei.

Primarul a anunţat, în acest context, că luni se va dispune o expertiză a construcţiei

„Situaţia este clară: podul trebuie construit din nou, nici măcar reabilitat, se va face un pod nou”, a spus edilul.

Acesta a explicat că, din discuţiile cu specialişti, a constatat că o grindă de susţinere a fost torsionată, s-a deplasat, după care o balustradă a podului şi partea destinată circulaţiei pietonale s-au surpat.

El a afirmat că în prima fază a crezut că autovehiculele cu masa mai mică de 3,5 tone ar putea fi lăsate pe acel pod, însă s-a constatat că acesta nu mai prezintă siguranţă.

Echipaje ale Poliţiei Locale vor fi prezente la intrările pe acel tronson de drum şi vor redirecţiona şoferii pe rute alternative. De asemenea, vor fi amplasate panouri de informare.

Ioan Doru Dăncuş a precizat că, în condiţiile în care nu se mai circulă pe pod, nu mai există riscul ca persoane să fie rănite în acea zonă.

Edilul a estimat că, dacă nu vor apărea probleme, un nou pod ar putea fi construit în zonă într-un termen de şase luni.