VIDEO Novak Djokovic a fost lovit în cap cu un recipient metalic după ce s-a calificat în turul trei la Roma/ Tenismanul s-a prăbușit la pământ

Tenismanul sârb Novak Djokovic a fost rănit vineri, la Roma, de un recipient aruncat din tribună, pe când semna autografe după victoria din meciul cu francezul Moutet, transmite News.ro.

Novak Djokovic s-a impus într-o oră şi 24 de minute, cu 6-3, 6-1, în faţa francezului Corentin Moutet, în primul tur al turneului ATP 1000 de la Roma.

După finalul meciului, pe când intrase pe culoarul care duce la vestiare, Djokovic s-a oprit să semneze autografe, moment în care a fost lovit de un recipient, se pare metalic, aruncat din tribună. Sârbul s-a prăbuşit la pământ, în timp ce lângă el se afla doar o singură persoană din aparatul de securitate al turneului.

https://www.youtube.com/watch?v=HDqJX7uluZM&ab_channel=TennisChannel

Someone threw a water bottle at Novak Djokovic’s head when he was signing autographs.

He ends up on the floor.

Absolutely disgusting behavior from whoever did this.

The world is becoming a very sad place.

pic.twitter.com/u0rOtejvRB — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 10, 2024

Djokovic a fost transportat la cabinetul medical suferind de nausea şi dureri de cap.