VIDEO Lionel Messi, gol decisiv pentru Inter Miami la -17 grade. Reușita 851 a carierei

Lionel Messi (37 de ani) a fost decisiv pentru Inter Miami, grupare care a trecut în deplasare, scor 1-0, de Sporting Kansas City în 16-imile din Liga Campionilor CONCACAF.

Meciul de la Kansas s-a jucat pe o temperatură de -17 grade, iar Messi a marcat unicul gol al partidei în minutul 56, dintr-o pasă a lui Sergio Busquets.

A fost golul cu numărul 851 din cariera argentinianului.

Returul va avea loc în data de 25 februarie, în Florida.

⭐️🇦🇷 First goal in 2025 for Leo Messi on first official game with Inter Miami against Kansas City.

Despite -17°, Leo scores his 851th career goal. pic.twitter.com/A3sQrAPIO5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 20, 2025