VIDEO Liderul PSD Timiș, Alfred Simonis, apel pentru susținerea Elenei Lasconi: Rusia sau NATO? Rusia sau Uniunea Europeană? Voi decideți, dar votul meu merge către Elena Lasconi

Preşedintele PSD Timiş, Alfred Simonis, care ocupă şi funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş, a transmis un apel clar pentru sprijinirea candidaturii Elenei Lasconi la președinția României. Chiar dacă Lasconi nu se califică neapărat pentru statul de președinte al țării, „este dispusă să învețe și e un om cu credință în Dumnezeu”, a spune Simionis, subliniind că aceasta are nevoie de sprijinul partidelor democratice în Parlament pentru parcursul României în UE. De cealaltă parte, Călin Georgescu nu știm nimic, pare și legionar și rusofil în același timp, „pretinde că se pricepe la orice, dar este gol de conținut”.

„La Timișoara s-a murit pentru libertate și democrație, pentru dreptul de a alege liber, așa cum dorește fiecare. Eu nu vă voi îndemna cu cine să votați, dar vă voi spune care este alegerea mea și mai ales de ce. De la bun început vreau să știți că, după părerea mea, niciunul dintre cei doi candidați la președinție nu are calificarea necesară pentru a ocupa această funcție. Elena Lasconi nu înțelege rolul președintelui, dar este dispusă să învețe și e un om cu credință în Dumnezeu. De cealaltă parte, Călin Georgescu pretinde că se pricepe la orice, dar este gol de conținut. Pare a fi și legionar și rusofil în același timp. Un paradox! Ce ne dorim? Rusia sau NATO? Rusia sau Uniunea Europeană? Voi decideți, dar votul meu merge către Elena Lasconi”, spune în discursul său Alfred Simonis (video jos).

Și președintele PSD, Marcel Ciolacu a dat miercuri seara un mesaj clar în care își exprimă sprijinul pentru Elena Lasconi, după ce președintele Iohannis a desecretizat documentele sereviciilor secrete privind campania derulată de Călin Georgescu pentru președinția României.

„Nu am putut să vorbesc public despre aceste documente pentru că am respectat legea. Însă, un fapt este cert: în competiția electorală, am fost cel mai afectat de modul în care domnul Călin Georgescu și-a mărit artificial expunerea, eludând cadrul legal. Sper ca, pe baza dovezilor publicate azi, autoritățile statului să-și facă treaba, iar toți cei vinovați să plătească! În fața acestei realități, o voi sprijini pe doamna Elena Lasconi în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Am demarat deja construcția unei majorități parlamentare și guvernamentale pro-europene, care să o susțină pe doamna Elena Lasconi la votul de pe 8 decembrie Trebuie să depășim valul de ură care ne macină de 20 de ani și să ne concentrăm, împreună, pe un mare obiectiv national – continuarea traseului de dezvoltare europeană a României! Asta așteaptă de la noi atât românii care trăiesc în țară, cât și cei care trăiesc în Occident și care ne-au transmis, prin votul lor recent, că trebuie să continuăm să clădim un stat puternic și demn, capabil să se bată pentru drepturile românilor, oriunde locuiesc aceștia în lume!”, a transmis Ciolacu.