Alfred Simonis, președintele CJ Timiș, susține că lucrările la noul Stadion Dan Păltinișanu nu se vor opri / ”Am înțeles nevoia reducerii cheltuielilor, dar nu trebuie făcută prin oprirea unor proiecte importante”

După ce joi au apărut informații cum că Dan Păltinișanu se află pe lista stadioanelor neîncepute pe care noul guvern le-ar tăia de la finanțare pentru a face economie la buget, președintele Consiliului Județean Timiș a anunțat că nu va accepta o astfel de decizie, anunță Opinia Timișoarei.

Alfred Simonis a anunțat vineri că a întreprins demersuri la București și a primit garanții că Dan Păltinișanu nu va fi afectat de reducerile bugetare care vor fi convenite de partidele politice la Cotroceni.

„Zvonurile legate de o eventuală tăiere a finanțării construcției stadionului Dan Păltinișanu au agitat spiritele în Timișoara. Temerea legată de pierderea acestei investiții este justificată pentru că bănățenii așteaptă de mult timp un nou stadion. Cum am spus și ieri, nu voi accepta niciodată ca această finanțare să fie tăiată astfel că am luat imediat legătura cu cei mai importanți oameni politici din România și le-am exprimat punctul meu de vedere. Am înțeles nevoia reducerii cheltuielilor, dar nu trebuie făcută prin oprirea unor proiecte importante, iar acest lucru l-am transmis decidenților de la nivel național.

Am primit garanții că proiectul Dan Păltinișanu nu va fi dat la o parte și voi face totul pentru ca această promisiune să fie respectată!”, a transmis Alfred Simonis, președintele CJ Timiș pe pagina sa de Facebook.