VIDEO Lacrimile campionului: Cristian Ronaldo, imagini unice după câștigarea Ligii Națiunilor cu Portugalia

Cristiano Ronaldo nu și-a mai putut stăpâni lacrimile după ce Portugalia a câștigat dramatic, la penaltiuri, trofeul Ligii Națiunilor la fotbal. În vârstă de 40 de ani, Ronaldo a fost vizibil emoționat după încă un trofeu cucerit alături de naționala țării sale.

După finala cu Spania (încheiată 2-2 după 120 de minute și câștigată de Portugalia după executarea loviturilor de la 11 metri), Cristiano Ronaldo a precizat că pentru el trofeele cucerite alături de Portugalia sunt mai importante decât cele de la cluburile unde a evoluat în carieră.

Ronaldo a marcat golul cu numărul 138 pentru naționala țării sale și a dus finala în prelungiri, iar mai apoi la penaltiuri.

Câștigător de 5 ori a Ligii Campionilor, Ronaldo a fost vizibil emoționat de trofeul cucerit cu Portugalia.

Cristiano mai are în palmares Euro 2016 și Liga Națiunilor din 2019 alături de țara sa.

„Ce bucurie! În primul rând pentru această generaţie, care a meritat un titlu de această amploare, pentru familiile noastre.

Copiii mei au venit aici, soţia mea, fratele meu, prietenii mei. Să câştigi pentru Portugalia este întotdeauna special.

Am multe titluri cu cluburile, dar nimic nu este mai bun decât să câştigi pentru Portugalia. Sunt lacrimi. E datoria făcută şi este multă bucurie.

Când vorbeşti despre Portugalia este întotdeauna un sentiment special. Să fii căpitanul acestei generaţii este o mândrie. Câştigarea unui titlu este întotdeauna apogeul într-o echipă naţională.

Suntem un popor mic, dar cu o ambiţie foarte mare. Viitorul este pe termen scurt. Acum este momentul să mă odihnesc bine.

Am avut accidentarea şi asta a fost maximum, maximum … Am forţat, pentru că pentru echipa naţională trebuie să forţezi” – Cristiano Ronaldo, la Sport TV.

