VIDEO Italianul Flavio Cobolli a câştigat turneul Ţiriac Open desfășurat la București / Momentul în care Ion Țiriac îi oferă trofeul

Italianul Flavio Cobolli, în vârstă de 22 de ani, locul 45 ATP, a câştigat, duminică, turneul de categorie ATP 250 Ţiriac Open, de la Bucureşti, relatează News.ro.

Cobolli, cap de serie 3, l-a învins în finală pe favoritul principal, argentinianul Sebastian Baez (36 ATP), scor 6-4, 6-4, într-o oră şi 46 de minute.

Câştigătorul turneului a obţinut 90.675 de euro şi 250 de puncte, iar finalistul învins aa primit 52.890 de euro şi 165 de puncte.

Pentru Cobolli este primul trofeu în circuitul ATP.

The moment @cobollifla secured his first career title 🙌 #TiriacOpen pic.twitter.com/1JcZUWXDeA

A first and *very heavy* trophy lift for @cobollifla 😅#TiriacOpen pic.twitter.com/DsgEQyq8XN

— Tennis TV (@TennisTV) April 6, 2025