VIDEO Interviu integral Nicolae Ciucă. Despre Iohannis: Putea să comunice mai mult / Despre Bolojan: Îl voi propune premier între tururi / Va fi absolut defectuos pentru democrație o nouă coaliție PSD – PNL/ Despre Simion: Este un Stoianoglo al României

Nicolae Ciucă, candidatul PNL la prezidențiale, a declarat într-un interviu pentru G4Media că a convenit cu Ilie Bolojan să nu meargă la alegeri în tandem președinte-premier pentru că ”nu venim cu proiecte care să amăgească oamenii înainte să avem decizia”. Ciucă a spus în interviul G4Media că îl va propune pe Bolojan între tururi.

Candidatul PNL a încercat să se distanțeze de președintele Klaus Iohannis și a spus că ”putea să comunice mai mult”.

Ciucă a susținut că o nouă coaliție cu PSD după alegeri ar fi ”defectuoasă” pentru democrația din România, dar când a fost întrebat de ce a rămas acum la guvernare cu PSD, el a spus că a fost nevoie de stabilitate.

Despre George Simion (liderul AUR) a spus că este ”un Stoianoglo al României”, referindu-se la candidatul pro-rus înfrânt de Maia Sandu la președinția republicii Moldova.

Nicolae Ciucă a fost întrebat despre ezitările PNL când vine vorba despre atacuri la adresa marile scandaluri din PSD. El a declarat că PNL vrea o comisie parlamentară legată de insovența Nordis, dar a refuzat să intre în discuții despre afacerile nepotului și apropiatei lui Marcel Ciolacu. ”Nu sunt un om care să vorbesc despre chestiuni care nu sunt întemeiate și nu au un fundament”, a spus Ciucă pentru G4Media.

Dan Tăpălagă: Discutăm cu liderul PNL, candidat la prezidențiale, Nicolae Ciucă, la dezbaterile G4Media. Aveți la activ, domnule Ciucă, două promisiuni publice pe care le-ați încălcat: că nu veți intra niciodată în politică și că veți face alegeri prezidențiale în septembrie. De ce v-ar crede votanții, de exemplu, când promiteți că nu mai faceți coaliție cu PSD?

Nicolae Ciucă: Nu vreau să mă justific de niciun fel. Am zis că nu voi intra în politică. Era un moment în care discutam cu redacția de la Observatorul Militar, la vremea respectivă, fără să fi avut experiența pe care am trăit-o ulterior, când am fost suspendat de către ministrul Apărării Naționale – la vremea respectivă din partea Partidului Social Democrat – pentru că am avut o atitudine absolut corectă față de ceea ce însemna înzestrarea Armatei Române la vremea respectivă. Asta, pe de o parte, deci, încă o dată, nu este o justificare.

Doi – am primit în momentul în care a fost aproape să-mi încheie mandatul un telefon – și sunt militar de formație – și președintele României m-a întrebat dacă sunt disponibil și dacă am încredere în ceea ce am reușit să dobândesc într-o viață de militar, să pot să îndeplinesc funcția de ministru al Apărării ca tehnocrat. Și a fost o condiție pe care am discutat-o cu președintele României la vremea respectivă. Nu m-am gândit să intru în politică și am acceptat să fiu ministru al apărării naționale. Mai erau două luni până încheiam mandatul de șef al apărării.

Legat de cealaltă chestiune, în ceea ce privește partea aceasta cu cu PSD. Vă aduceți aminte că atunci când România a trecut prin acea perioadă de tumultoase frământări politice – spirala aceea, inclusiv din interiorul Partidului Național Liberal, în care a fost acel spectacol de democrație, când Ludovic Orban s-a confruntat cu propriul partid, când a fost numit și a fost ales Florin Cîțu și toate cele ce se întâmplau în perioada pandemiei, pe perioada de finalizare a pandemiei de COVID-19 și tot ceea ce însemna începerea războiului din Ucraina, ieșirea USR-ului de la guvernare și o instabilitate politică la vremea respectivă în țară – a generat o anume frământare la nivel de decizie politică.

Nu am fost cel care am decis această alianță și nici măcar această coaliție pentru guvernare. Am fost nominalizat și mi s-a solicitat să accept funcția de prim-ministru. Am înțeles-o, chiar dacă din punct de vedere al profesiei se poate spune că un militar nu înțelege politica, înțelege foarte bine.

DT: Ați spus că nu dumneavoastră ați decis această alianță. Dar din moment ce ați fost nominalizat premier, dumneavoastră ca premier formați alianța, nu președintele.

Nicolae Ciucă: Sunt de acord cu dumneavoastră, doar că la vremea respectivă liderii politici ai partidelor erau alții. La Partidul Național Liberal era Florin Cîțu, la Partidul Social Democrat era Marcel Ciolacu, la UDMR era Kelemen Hunor. Am stat de vorbă cu fiecare dintre ei, mi-au explicat despre ce este vorba, că avem nevoie de stabilitate politică. Susțineam acea stabilitate politică, ținând cont de faptul că vedeam ce urma să se întâmple, era foarte clar. Am vorbit eu personal, am prezentat la masa comitetului militar NATO toată perspectiva a ceea ce urma să se întâmple din punct de vedere al intervenției Federației Ruse în Ucraina și atunci am considerat că pot să-mi asum o astfel de chestiune, trecând peste această asumare a mea că nu voi face niciodată politică.

În momentul de față este greu de explicat în cuvinte și poate lumea poate să nu mă creadă că am spus că nu voi face politică și actualmente, după toate cele ce s-au întâmplat în interiorul coaliției, am venit în ultima perioadă de timp și am spus că nu vom face o coaliție cu Partidul Social Democrat. Am luat un angajament în scris și susțin chestiunea asta.

Rep: Dar cine să vă creadă din moment ce faceți acest angajament scris cu o lună înainte de alegeri și în timp ce sunteți la guvernare cu PSD.

Nicolae Ciucă: Suntem la guvernare cu PSD, pentru că… vi se pare normal ca în momentul de față, când vedem un construct politic pentru un tur doi prin care PSD vrea să-l ducă pe George Simion, candidatul AUR, în turul doi, ceea ce înseamnă o soluție cât se poate de toxică pentru pentru România, ținând cont de tot ceea ce se întâmplă și modul în care au reacționat și reacționează percepția partenerilor noștri strategici. Noi nu vrem altceva decât să atragem atenția românilor că nu există un binom și o construcție politică pentru alegeri mai periculoase decât PSD-AUR. Ca atare, vreau să spun cât se poate de corect și recunosc și când greșesc, recunosc și când facem lucruri care sunt în interesul cetățenilor.

Ce spune despre Nordis, nepot și afacerile apropiaților liderului PSD

Dan Tăpălagă: Spuneți că PSD vrea să tragă AUR și pe George Simion în turul 2, dar nu văd o campanie a PNL pe câteva scandaluri care au lovit din plin PSD: Nordis, nepotul lui Marcel Ciolacu, afacerile apropiaților liderului PSD, de exemplu Sorina Docuz. De ce nu le abordați?

Nicolae Ciucă: Am citit de curând în G4Media articolul prin care dumneavoastră scoateți în evidență faptul că o serie dintre cei care au avut încredere în Nordis nu s-au mai regăsit după aceea, nici măcar în ceea ce a însemnat partea aceasta oficială a a instanțelor. Eu vreau să vă spun că suntem pregătiți și vom derula în Parlament o comisie de anchetă în ceea ce privește Nordis.

Dan Tăpălagă: Când veți iniția această comisie de anchetă, că mai e puțin și se termină sesiunea parlamentară?

Nicolae Ciucă: Nu vreau să spun mâine, dar avem toate documentele la nivelul comisiilor de specialitate din Parlament și îi vom da drumul imediat ce avem totul închegat astfel încât să poată să aibă o cale coerentă.

Cristian Pantazi: Comisia aceasta de anchetă va avea în vedere doar afacerea Nordis sau implicarea Laurei Vicol, pe care PSD a susținut-o 3 ani la șefia comisiei juridice și care este soția acționarului Nordis.

Nicolae Ciucă: Toate aspectele care țin de afacerea Nordis, inclusiv ceea ce ține de doamna Vicol.

DT: Dar, mai exact, când ați cerut sau veți cere această comisie.

Nicolae Ciucă: Am cerut, am cerut. De aceea v-am spus că există documentele, sunt pregătite și ele sunt în măsură să fie puse în practică.

DT: Deci atunci când ați cerut comisia de anchetă, ce anume ați avut în vedere? Ce doriți să aflați mai exact?

Nicolae Ciucă: Tocmai faptul că o parte dintre cei care, așa cum am citit în articolul dumneavoastră, nu s-au regăsit în interiorul anchetei la nivelul justiției, prin această comisie parlamentară, să putem să facem dreptate pentru cei care au nevoie de a-și recupera banii. Din ce am citit la dumneavoastră, oamenii nu se mai regăsesc acolo. Nu pot să-și recupereze banii. N-au de unde, n-au de la cine să-și recupereze banii.

CP: Dar despre afacerile familiei Ciolacu și apropiaților lui, am văzut o sfială a PNL, aici faceți ceva? Nepot, apropiată.

Nicolae Ciucă: Nu sunt un om care să vorbesc despre chestiuni care nu sunt întemeiate și nu au un fundament. În momentul de față există toate aceste dezvăluiri în presă. Noi am înțeles foarte clar că este vorba de afaceri la nivel de familie, la nivel de apropiați la nivelul premierului. Cred că o sintagmă care se potrivește foarte bine este să vedem cum rezolvăm această situație a nepotinciosului și în momentul în care vom avea tot ceea ce poate să susțină un demers în acest sens, îi vom da drumul fără niciun fel de reținere.

DT: Ce înseamnă un demers în acest sens?

Nicolae Ciucă: Adică, dacă va fi nevoie să existe o anchetă la nivel de comisie parlamentară, că asta putem să facem noi ca partid politic.

CP: O campanie electorală se construiește inclusiv prin acuzații la adresa adversarilor. Or, noi asta nu vedem. La PNL vedem sfiala asta.

DT: O frână de mână trasă, ceea ce nu vedem la Simion, de pildă. De asta AUR crește îm sondaje, Simion crește îm sondaje, pentru că n-are această frână de mână.

Nicolae Ciucă: Domnul Pantazi, domnul Tăpălagă. Noi am făcut de fiecare dată toate aceste demersuri, în momentul în care am avut evidențe. Sigur, politic se poate juca orice, pe orice temă. Subiectele sunt cât se poate de bine cunoscute la nivelul acestei retorici politice. În ceea ce privește Partidul Social Democrat, noi am făcut în așa fel încât să respectăm tot ceea ce ține de demnitatea și partea aceasta de onestitate. Eu unul sunt un om echilibrat, care nu îmi place să acuz și nu-mi place să ies la tot felul de acuzații din acestea, care n-au niciun temei. La ce ne folosesc chestiunile astea? Nu vedeți că până la urmă nu facem altceva decât dintr-o campanie electorală în care trebuia să vorbim despre programe, proiecte, ce facem pentru oameni, pentru cetățeni, am dus toate dezbaterea în chestiuni care țin de viața personală a fiecăruia dintre dintre candidați.

În schimb, la AUR este o chestiune care ține și am spus-o ieri foarte clar. Ei vin și se erijează în patrioții țării. Ei vin și George Simion este cel mai patriot om. El este cel care are soluții pentru economia României. El este om care salvează tot ce ține de evoluția viitoare a României. Nu este adevărat, este doar o chestiune clamată. Este un patriot de mucava. Pentru că patriotismul nu se face din vorbe. Patriotismul nu se face din a ieși în fața microfoanelor sau pe un site și a spune Eu sunt patriot. Fiecare dintre noi putem să facem chestiunea asta. Patriotismul se face prin fapte, se face prin acțiuni către oameni. Cetățenii așteaptă de la noi soluții pentru ei. Vin din țară, am umblat printre oameni, oamenii mă întreabă și îmi spun de fiecare dată. Am avut o discuție absolut fenomenală acum 2 zile la Turnu Măgurele, cu doamnele care lucrează la o întreprindere de confecție acolo. Și mi-au zis în felul următor: Domnule, noi suntem cele care aduc bani acasă, noi, femeile, bărbații noștri stau acasă și se ocupă de copii, gătesc, spală pentru că nu au unde să lucreze. Vorbește cineva de chestiunile astea în societatea din România, în această campanie vorbește cineva de cum facem să venim cu soluții pentru oameni?

DT: Înapoi la campania electorală și temele despre care am discutat. Nu întâmplător v-am întrebat de aceste teme mari, pentru că există, domnule Ciolacu, domnule Ciucă, scuzați-mă, vă confund de fiecare dată și dacă mai era și domnul Cioloș era complicat..

Nicolae Ciucă: Este de vină sufixul (râde)

DT: Deci, domnule Ciucă, vorbeam de temele mari: nepotul, afacerile apropiaților liderului PSD. Nu întâmplător, pentru că există suspiciunea că de fapt vă întâlniți după alegeri într-o guvernare și că ce faceți acuma e un balet electoral, o luptă cu mănuși și că nu e pe bune ce vedem între PNL și PSD.

Nicolae Ciucă: Domnule Tăpălagă, ne-am văzut astăzi pentru prima dată, v-am citit articolele și vreau să vă spun următoarea chestiune: va fi absolut defectuos pentru democrația din România ca PSD sau PNL să gândească încă o dată o coaliție de guvernare și o majoritate între centru-dreapta și centru-stânga. Am avut și voi avea această abordare, indiferent cu cine mă văd, inclusiv cu activul nostru de partid. Pentru că ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în Germania, 16 ani de coaliție centru-dreapta, nu a făcut nimic altceva decât să lase spațiul liber extremelor. Și extremei drepte și extremei stângi. Același lucru se va întâmpla la noi. Unul dintre partidele mainstream, indiferent ce se întâmplă în politica din România, trebuie să rămână în opoziție, astfel încât să păstreze tot ceea ce înseamnă o poziție în echilibru pentru politica din România. Vă spun cu cea mai onestă responsabilitate, nefiind un politician. Eu am 35 de ani de profesie. De 4 ani de zile am intrat în politică. Nu pot să spun că sunt un politician.

Ce spune despre guvernarea cu PSD

CP: Poziția e contrazisă de faptele dumneavoastră. Ați fost 3 ani în coaliție cu PSD. Noi am scris de nenumărate ori despre pericolul la adresa democrație și ați rămas în coaliție. Sunteți în continuare în coaliție.

Nicolae Ciucă: Domnul Pantazi, puteam să ieșim de la guvernare și să ducem țara în instabilitate. Ne uităm ce a făcut Rusia în Republica Moldova. Ne uităm ce s-a întâmplat acolo. Ne uităm ce a făcut Rusia în SUA. Nu vă supărați pe mine. Au fost intervenții ale Rusiei în SUA acum, la alegerile prin care au încercat să schimbe percepția, au încercat să dezinformeze, să manipuleze. Vă dați seama ce însemna pentru România dacă nu se rămânea în această stabilitate? Eu mi-am asumat acest lucru. Poate cineva să dea vina pe mine? Mi-asum chestiunea asta, domnule, ești vinovat că ai ținut PSD-ul la guvernare? Da, dar am ținut pentru o Românie stabilă. O Românie care prin tot ceea ce a făcut, a reușit să sprijine Moldova, a reușit să țină un echilibru.

DT: Exact acest argument al al echilibrului și al stabilității puteți să-l aduceți foarte bine și după alegerile din decembrie, domnule Ciucă, dar trecem mai departe.

Nicolae Ciucă: Nu o voi face. Dacă noi – și eu am încredere în momentul de față, pentru că discut cu dumneavoastră, sunteți oameni care aveți mesaje către electoratul de dreapta, ar fi păcat ca electoratul de dreapta să irosească votul. Recunosc, am încercat în toate felurile să așezăm și să stăm la masă toți cei care reprezentăm electoratul de dreapta. Electoratul de dreapta și liderii politici ai dreptei sunt oameni care un anumit nivel de inteligență, au un orgoliu și n-am reușit să cădem de comun acord să susținem un singur candidat. Da, dar în momentul de față intervine nevoia votului util. Pentru că dacă electoratul de dreapta nu vede pericolul PSD, AUR și ajungerea în turul doi al lui Simion. Și eu cred că nici Marcel Ciolacu nu vede pericolul ca Simion să poate să câștige alegerile, pentru că Simion nu este Vadim Tudor.

Ce spune despre Ilie Bolojan

DT: Ilie Bolojan, curtat de mai toți candidații la prezidențiale, și dumneavoastră ați spus că n-aveți o problemă să lucrați cu el ca premier. M-a cam mirat afirmația asta, pentru că nu v-am auzit niciodată să-l propuneți dumneavoastră, liderul PNL, ca soluția de premier. De ce nu l-ați propus?

Nicolae Ciucă: Eu am avut cu Ilie Bolojan discuții inclusiv înainte de a accepta funcția de premier, pentru că l-am cunoscut, am stat de vorbă cu dumnealui, l-am respectat ca unul din liderii administrației PNL. Ilie Bolojan a făcut performanță în Oradea, în Bihor. În momentul în care am discutat cu dumnealui, a zis în felul următor: Domnul Ciucă înțeleg, nu avem altă soluție. Faceți ce trebuie pentru țară, nu contează, nici PNL nu contează. Ciucă nu contează.

DT: N-am înțeles de ce nu l-ați propus premier în campania asta.

Nicolae Ciucă: Imediat vă explic, că am discutat cu dumnealui. Am avut dialog tot timpul ăsta și am și am vorbit cu dumnealui, inclusiv când am mers de mai multe ori la Bihor, pentru că am avut investiții acolo, am făcut împreună proiecte care se duc la bun sfârșit. Și i-am spus în felul următor și dânsul, mie: noi nu ne angajăm într-o chestiune care este absolut nevalidată de cetățeni.

DT: Ce anume?

Nicolae Ciucă: Adică să venim cu propunerea Ilie Bologan prim-ministru, fără să avem garanția că Partidul Național Liberal și că cetățenii vor avea încredere într-un astfel de construct. Este un om cât se poate de decent și eu la fel. Ce am convenit cu dumnealui: nu venim cu proiecte care să amăgească oamenii înainte să avem decizia.

CP: Asta nu i-a împiedicat pe Ciolacu, de exemplu, sau pe Lasconi să-l propună pe Bolojan.

Nicolae Ciucă: Și asta îmi facilitează mie sarcina ca președinte să numesc un prim-ministru.

DT: Și atenție, domnul Bolojan n-am văzut să spună până azi că refuză oferta domnului Marcel Ciolacu.

Nicolae Ciucă: Ba da, are o postare..

DT: Are o postare în care nu zice nimic.

Nicolae Ciucă: Omul spune foarte clar. Deci, domnul Ilie Bolojan, îl cunosc, am discutat cu dumnealui de multe ori. Inclusiv intervenția dânsului de la liga aleșilor locali de la Sinaia a fost cât se poate de expresivă în ceea ce privește gândirea dânsului, după atâția ani de experiență în administrația locală și cum ar vedea să se întâmple lucrurile pe o proiecție la nivel național.

CP: E notoriu în lumea politică și în PNL faptul că domnul Bolojan e în relații reci cu președintele Iohannis. Spuneți-ne relațiile dumneavoastră cu domnul Bolojan cum sunt?

Nicolae Ciucă: Foarte bune. De respect.

DT: Vă temeți că o să vă ia locul?

Nicolae Ciucă: Nu suntem veșnici pe pământ.

DT: Îl vedeți la un moment dat lider PNL? Pentru că domnul Ciolacu îl vede partener, așa a spus.

Nicolae Ciucă: Nu pot să decid eu chestiunea asta, decide partidul. În sistemul militar există termene pentru funcțiile pe care le ocupăm. Există termeni de comandă 2 la 4 ani. După 4 ani de zile trebuie să te întorci la execuție. Niciunul dintre noi nu suntem pe vecie într-o funcție, ceea ce mi se pare absolut corect pentru un sistem ca ca să funcționeze. Acum sunt un lider efemer al Partidului Național Liberal. Ce va alege partidul? Cum va alege partidul? Că îl va alege pe domnul Ilie Bolojan? Că îl va alege pe oricare dintre ceilalți membri? Sunt oameni buni în Partidul Național Liberal. Deci, eu cu domnul Bolojan avem o relație de respect. Am convenit cu domnia sa, am spus cât se poate de clar: este incorect față de oameni, față de cetățeni.

DT: Nu înțeleg. Nu vreau să insistăm foarte mult, dar nu înțeleg de ce nu l-ați propune premier, pentru că asta se poartă în campanii, președintele să vină în tandem cu soluția de premier. Care e problema?

Nicolae Ciucă: Să treacă turul unu și vom avea.

DT: Deci îl veți anunța între tururi?

Nicolae Ciucă: Da, sigur că da, e normal.

Ce spune despre Klaus Iohannis

CP: Îmi scapă puțin logica. Mergem mai departe. Am vorbit de Iohannis mai devreme. Ce veți face diferit de Iohannis? Dați-ne un exemplu de decizie diferită de a președintelui Iohannis.

Nicolae Ciucă: Se încearcă foarte mult alipirea mea de președintele Iohannis. Sunt anumite aspecte prin care inclusiv PSD a insistat pe a pune laolaltă o continuare a mandatului președintelui Iohannis cu situația în care eu aș fi ales președinte, ceea ce nu este corect. Sunt două mandate pe care președintele Iohannis le-a exercitat. Sunt un om care nu am aceeași atitudine cu a dumnealui, nu am aceeași personalitate, suntem caractere diferite. Deci nu putem să vorbim despre continuitatea sau al 3-lea mandat al președintelui Iohannis, cum s-a spus în nenumărate rânduri. Ca atare, tot ceea ce ține de politica de apărare, tot ceea ce ține de diplomație, tot ceea ce ține de mediere. M-ați întrebat un singur lucru. Aș fi un mai bun mediator. În tot ceea ce ține de rolul de mediator al președintelui.

DT: Eu din asta înțeleg că vă veți implica mai mult și nu veți absenta atât.

Nicolae Ciucă: Nu voi absenta și voi fi în mijlocul poporului. Am asumat chestiunea asta și când asum ceva, vă rog să întrebați pe toți colegii mei, când am asumat ceva, am făcut.

DT: Dar vi se pare că președintele Iohannis a fost cam absent din spațiul public?

Nicolae Ciucă: Putea să comunice mai mult.

CP: Cine va face parte din echipa dumneavoastră de consilieri prezidențial pe chestiunile securitate, externe, justiție?

Nicolae Ciucă: Nu pot să vă dau aceste nume. Vă asigur că voi aduce în echipa de consilieri vârfurile de la nivelul societății civile.

CP: Deci nu din partid, ci din societatea civilă?

Nicolae Ciucă: Și din partid, pentru că avem oameni buni în partid. Îl avem pe Dan Motreanu, pe profesorul Nistor, sunt oameni de valoare în partid, dar în același timp vreau să luăm vârfurile recunoscute profesional din societate din domeniul lor de activitate.

Ce spune despre serviciile secrete

CP: Alte nume: pe cine veți propune la SRI, SIE, SPP?

Nicolae Ciucă: Voi propune pe oricine, mai puțin pe cei care se autopropun prin diverși vectori sau se autopropun.

DT: Cine se autopropune?

Nicolae Ciucă: Sunt mai mulți oameni care ies în presă. Ați auzit că vine Tudose, că vine Grindeanu. Nu. Vom avea grijă să avem oameni care să fie cu adevărat reprezentativi și să conducă.

CP: Reformulez: dintre actualii șefi de la SRI, SIE și SPP veți păstra pe cineva dacă veți ajunge președinte?

Nicolae Ciucă: Voi face o analiză în conformitate cu atribuțiile președintelui. Președintele este obligat la șase luni să vină cu strategia de securitate națională. Asta înseamnă că în această perioadă de timp va face o analiză la tot ceea ce înseamnă sistemul național de apărare, în ordine publică și siguranță națională. În baza acestei analize voi veni cu toate propunerile pe care le voi face.

CP: Cum veți acționa ca președinte, dacă câștigați alegerile, pentru a diminua influența serviciilor în politică și în afaceri?

Nicolae Ciucă: Eu cred foarte mult în valoarea instituțiilor care acționează în acest sistem de apărare, ordine publică și siguranță națională. Vedeți cum arată România astăzi, nu suntem supuși unor acțiuni care să destabilizeze România, ceea ce pentru mine înseamnă că aceste instituții își fac treaba. Există, de asemenea, o dezbatere și o retorică legată de intervenția acestor instituții în politică. Dați-mi voie să cred că își văd de treaba lor și nu au interferențe în viața politică. Nu trebuie să aibă interferențe.

CP: De la NU AU până la NU TREBUIE e o distanță mare, asta vă întrebam.

Nicolae Ciucă: Eu mă opresc la nu trebuie.

DT: Dar vedeți influența lor, o simțiți în partid, în altă parte?

Nicolae Ciucă: Nu, sincer. Dacă v-aș răspunde într-un anume fel, sunt convins că următoarea întrebare ar fi ”dați-mi un exemplu”. Nu am exemplul acesta. Dacă nu am, nu am cum să vă răspund.

CP: Relația dumneavoastră cu Marcel Ciolacu s-a rupt iremediabil în septembrie, în momentul în care PSD a refuzat acea lege care i-ar fi permis președintelui Iohannis să candideze la Senat. De ce a fost atât de important pentru dumneavoastră să-i oferiți această opțiune președintelui Iohannis?

Nicolae Ciucă: Nu a fost vorba de această opțiune. Au fost trei, chiar patru argumente pentru care am acționat în acest fel. Primul a fost că noi conveniserăm să avem o discuție pe comisarul european și un agreement – nu a fost. Convenisem să avem o linie comună pe legea care corecta acel articol referitor la pensiile minerilor și siderugiștilor, la eliminare inechităților din pensiile militare. Și nu în ultimul rând apăruseră acele informații legate de strategia lui Hrebenciuc pentru binomul PSD-AUR și ducerea lui Simion în turul doi. Ca atare, inclusiv comportamentul lui Marcel Ciolacu la vremea respectivă se schimbase față de ceea ce însemna înțelegerea noastră politică, motiv pentru care am abordat această atitudine.

DT: Acum ce relații aveți cu domnul Ciolacu?

Nicolae Ciucă: Nu am mai vorbit cu dumnealui din momentul în care am zis că nu am mai vorbit.

Ce spune despre acuzațiile de plagiat

Dan Tăpălagă: Aveți problema plagiatului. Domnule Ciucă, nu vă pune nimeni în discuție onestitatea și onoarea, dar aici aveți o problemă. Chestiunea nu e tranșată în justiție nici până azi. N-ar fi mai simplu să renunțați dumneavoastră, din propria inițiativă, la titlu de doctor și să vă asumați această eroare, greșeală, plagiat? Asta apropo de onoarea de militară.

Nicolae Ciucă: În momentul în care am elaborat acea lucrare, eram unul dintre puținii ofițeri din Armata Română care participasem la operații în teatrele de operații. Am făcut lucrarea, am elaborat acea lucrare în conformitate cu prevederile de la vremea respectivă. Pentru un astfel de demers, vă dați seama, vorbim de anii 97-98, 2002.

DT: Regulile de citare nu s-au schimbat. Să știți, sunt aceleași.

Nicolae Ciucă: Sunt 142 de note de subsol. 142. Ca atare, nu am nici cea mai mică problemă în ceea ce privește modul de elaborare a acestei lucrări. Nu am plagiat și nu am nici cea mai mare temere. A fost o acuzație pe care, ca orice cetățean, am dreptul să o apăr și în funcție de cum cum vor decide instituțiile, așa se va derula. Nu am o chestiune de onoare. Încă o dată vă spun: la vremea respectivă, când a scris despre ce a însemnat dimensiunea angajării Armatei Române în operațiile multinaționale, a fost vorba despre faptul că am exprimat ceea ce am trăit în datele de de operații și nimic altceva.

DT: Haideți să nu facem o discuție foarte complicată, că e simplă discuția asta. Spuneți-mi dacă recunoașteți această carte.

Nicolae Ciucă: Da, sigur că da.

DT: Ce-i cu ea?

Nicolae Ciucă: Este o lucrare a lui Iosif Armaș, pe care îl cunosc de mult timp, de pe vremea când eram căpitan sau maior.

DT: Ați folosit-o în lucrare?

Nicolae Ciucă: Da.

DT: Jurnalista Emilia Sercan, cea care a făcut această investigație pe teza dumneavoastră de doctorat, a descoperit pasajele plagiate și aveți aici, puteți să vă uitați la ele, teza Ciucă și paginile copiate, inclusiv cu notele de subsol, fără să faceți trimitere la această lucrare. Deci nu-i vreo mare filozofie, acuzația de plagiat. Ne uităm în cartea asta, ne uităm la niște pagini și vedem că ele sunt luate cu copy-paste în teza dumneavoastră de doctor.

Nicolae Ciucă: N-aveam cum la vremea respectivă. Încă o dată, e făcută în anii 98.

DT: Uitați-vă la paginile copiate aproape cuvânt cu cuvânt.

Nicolae Ciucă: Deci nu am nicio problemă să recunosc. Încă o dată, 142 de note de subsol.

DT: Unele dintre ele luate cu copy-paste din alte cărți.

Nicolae Ciucă: Da, dar am dar am menționat chestiunea aceasta.

DT: Nu, acolo n-ați menționat. Nu e menționată cartea asta nicăieri în paginile copiate din carte. În acele pasaje vedeți că sunt puse în paralel teza dumneavoastră de doctorat. Și ce-ați luat din carte cu cu tot cu note de subsol. Asta zic, n-ar fi mai simplu să spuneți da, domnule, pe alocuri am făcut erori…

Nicolae Ciucă: Dacă este adevărat și sunt aceste erori, domnul Tăpălagă, n-am nicio problemă să recunosc. N-am nicio problemă. Încă o dată: am făcut-o acum 24 de ani.

DT: Mai e o chestiune legată de acuzațiile de plagiat. Cât erați spremier și ulterior, justiția a blocat analizarea tezei. De pildă, o judecătoare de la Curtea de Apel a spus că România ”are nevoie de stabilitate, iar chestiunea plagiatului ar putea servi intereselor adversarilor politici ai acestuia”. Cum v-a sunat asta?

Nicolae Ciucă: La vremea respectivă, fiind premier, probabil că a fost un subiect care într-adevăr făcea obiectul unei astfel de analiză, dar vă dau cuvântul de onoare că n-am avut nici cea mai mică implicare în toată această chestiune, în afară de faptul că am solicitat, fiind premier, să fiu apărat în justiție de către avocat. În rest, absolut nimic.

DT: Un alt judecător, tot de la Curtea de Apel, a anulat toate sesizările de plagiat care au ajuns în instanță. Ulterior, Curtea Supremă a catalogat decizia drept nelegală, cu încălcarea normelor de drept material. În paranteză fie spus, acest acest judecător s-a pensionat după decizia dată și este un apropiat al PNL.

Nicolae Ciucă: Nu știu despre cine este vorba, nu am nicio legătură cu dumnealui, credeți-mă.

CP: A fost coleg de masonerie cu fostul dumneavoastră consilier, fostul purtător de cuvânt, Dan Cărbunaru.

Nicolae Ciucă: Deja intrăm în chestiuni despre care … Nu am vorbit cu domnul Cărbunaru niciodată. Iar despre domnul judecător nu l-am văzut, nu-l cunosc, nu știu despre cine este vorba.

CP: Nu ați dat nicio indicație ca premier sau ca lider politic, dumneavoastră sau prin intermediari?

Nicolae Ciucă: Domnul Pantazi, ne știm de atât de mult timp, cum aș fi putut să fac chestiunea asta? Credeți că aș fi făcut un astfel de demers?

CP: Datoria noastră să întrebăm

DT: Avocații da, avocații dumneavoastră îi văd în stare, manipulând inclusiv dosarul, așa cum o investigație G4Media a arătat prin mijloace jurnalistice că s-a întâmplat, și anume ”metoda coperta”, dirijarea dosarului către un anumit judecător. Deci, sincer, da, cred că se poate lucru ăsta.

Nicolae Ciucă: Nu am nici cea mai mică implicare, nu am nici cea mai mică idee. Și vă rog să mă credeți că în afară de fapt de a fi vorbit și a fi apelat la avocat, nu am făcut absolut niciun demers. Aduceți-vă aminte prin ce perioadă treceam la vremea respectivă, la guvern, tocmai începuse războiul din Ucraina. Chiar de toate aceste chestiuni ne ocupam.

DT: Ultima întrebare pe tema plagiat carte, potrivit investigației realizate de Emilia Sercan, din această carte ați fi copiat circa șapte-opt pagini din cele 145 de pagini, cât reprezintă teza dumneavoastră de doctorat. Ați fi copiat 40 de pagini din surse diverse. N-ar fi mai simplu efectiv să renunțați la povestea asta cu doctoratul, renunțând la titlul de doctor?

Nicolae Ciucă: N-am niciun fel de problemă. Dar, încă o dată, este munca mea. La vremea respectivă n-am făcut nimic altceva decât un demers prin care să descriu tot ceea ce am reușit să acumulez în experiența pe care am avut, în teactrele de operații. Îmi aduc aminte când am intrat în comisie, la domnul profesor Arsene, a zis foarte clar: ”Tinere mi-aș dori foarte mult să trăiesc și să particip în comisie la teza ta”. Despre asta este vorba.

Ce spune despre justiție

CP: În programul dumneavoastră vorbiți despre continuarea luptei anticorupție, dar Costel Alexe și Mihai Chirica sunt primari susținuți de PNL. L-am văzut pe Costel Alexe la ultimul dumneavoastră eveniment chiar pe scenă, deși amândoi sunt trimiși în judecată în dosare grele de corupție. Cum să vă creadă alegătorii când vorbiți despre continuarea și promovarea luptei anticorupție cu Costel Alexe lângă dumneavoastră.

Nicolae Ciucă: Am acționat de fiecare dată în conformitate cu prevederile statutului Partidului Național Liberal. Atât timp cât prin statut li se permite. Am lăsat libertatea la nivelul fiecărei filiale să își decidă care sunt candidații, care sunt parlamentarii, iar validarea lor prin votul cetățenilor le-a permis ca în momentul de față să ocupe – Mihai Chirica funcția de primar, Costel Alexe funcția de președinte al Consiliului Județean. Cred că justiția trebuie să-și facă datoria până la capăt. În momentul în care justiția va închide acest dosar, să se ducă și să își vadă fiecare de treaba lui, să răspundă pentru ce a făcut.

CP: Dar ca valoare morală, ca proiecție morală pentru pentru alegătorii dumneavoastră ce proiecție morală are PNL?

Nicolae Ciucă: Sunt de acord cu dvs., doar că proiecția lor a fost acolo, la nivel local, în județul Iași au fost aleși confirmați de către alegătorii din județul Iași.

CP: Dacă veți câștiga alegerile, vreți să promovați schimbarea vreunei legi legată de modul în care se fac numirile șefilor de parchete – DNA, Parchetul General, DIICOT?

Nicolae Ciucă: Aici este o chestiune pe care trebuie s-o legăm de ridicarea MCV pentru România la finele anului 2023 și jalonul legilor justiției din PNRR. În momentul de față, în conformitate cu ultimul raport din iunie sau iulie anul acesta rezultă foarte clar o analiză pozitivă, și cu bune și cu rele față de justiția din România. Dar obligatoriu va trebui să așteptăm să treacă acea perioadă de analiză, conform janonului din PNRR și după o radiografie finală vom proceda la aceste schimbări.

CP: Soarta șefilor de parchete stă în pixul președintelui, deci al dumneavoastră, dacă veți câștiga alegerile. Păstrați actual actualii șefi de parchete? Cum le evaluați activitatea?

Nicolae Ciucă: Toată aceată procedură este în conformitate cu legea. Ei au trecut printr-o procedură desfășurată la nivelul Ministerului de Justiție, au trecut printr-o validare a CSM. Ca atare, în momentul de față, doar dacă apar probleme deosebite să zicem că ar putea să fie anumite reevaluări. Dar nu pot să fac nimic altceva decât să respect legea și să-mi respect prerogativele constituționale.

CP: Dacă tot ați vorbit de lupta anticorupție pe care o susțineți, de ce ați dezincriminat evaziunea fiscală sub 1.000.000 euro prin legea pe care ați inițiat-o împreună cu Marcel Ciolacu anul trecut?

Nicolae Ciucă: A fost o propunere prin care la nivelul Partidului Național Liberal s-a conchis foarte clar că se pot recupera bani. Aici este vorba de recuperarea banilor, că până la urmă ne ducem către un evazionist, către cineva care face o infracțiune, el este pedepsit, dar statul nu se alege cu nimic înapoi.

DT: Ați făcut o evaluare, câți bani a recuperat statul în plus? Economedia a făcut și nu recuperează în plus.

Nicolae Ciucă: La vremea respectivă, toate analizele care au fost făcute și s-au prezentat în susținerea argumentelor legii arătau că acest demers poate să aducă mai mulți bani la buget.

DT: Și dacă se dovedește după un an că nu aduce mai mulți bani?

Nicolae Ciucă: Eu cred că trebuie să lăsăm să funcționeze instituțiile statului și să vedem dacă într-adevăr nu se aduc mai mulți bani și atunci se poate amenda legea. Nu este niciun fel de problemă, adică nu trebuie să lăsăm lucrurile așa să de decurgă fără niciun fel de măsură. Sunt de acord cu dumneavoastră că este important ca fiecare dintre aceste demersuri să fie evaluate, să vedem care le sunt efectele, consecințele și să acționăm ca atare.

CP: Anul viitor expiră mandatul șefei Înaltei Curți, o poziție-cheie în arhitectură a statului. Legea s-a schimbat. Președintele instanței supreme, numit acum de CSM, înainte era numit de președintele României. Există însă riscul ca în fruntea Curții Supreme să ajungă un personaj profund anti- reformist. Veți avea inițiativa de a schimba legea și numirea să fie făcută din nou de președintele României?

Nicolae Ciucă: Încă o dată, în momentul de față, legile care țin de justiție nu pot fi modificate pentru că trebuie să respectăm ceea ce am asumat. Am primit niște bani pe jalonul respectiv din justiție.

Cu cine se va alia PNL la guvernare

CP: Sunteți de acord cu propunerea Elenei Lasconi de a face sondaje de opinie și cel mai bine plasat candidat al dreptei să rămână în cursa prezidențială?

Nicolae Ciucă: Nu e frumos ceea ce spun acum, dar este sănătos. Sondajele de opinie au dat cu totul și cu totul altă perspectivă a alegerilor din Statele Unite. Iată că nu s-a întâmplat să fie așa. Ca atare, nu cred foarte mult în sondajele de dinaintea alegerilor. Cred în sondajul din ziua alegerilor, prin care cetățenii își pun cu adevărat amprenta pe ceea ce înseamnă opțiunea lor pentru conducerea politică a unei țări.

DT: Spuneți mereu că doriți o coaliție de dreapta, însă ne uităm la sondaje și vedem că doar cu USR și UDMR nu puteți face majoritate. Aveți de ales între PSD, AUR și SOS. Pe cine ați lua la guvernarea?

Nicolae Ciucă: În 2000, Partidul Social Democrat a intrat la guvernare cu o susținere minoritară în Parlament. Dacă într-adevăr nu va reuși niciuna dintre formațiunile politice să creeze o majoritate, atunci PNL împreună cu aceste formațiuni, aproape acolo de majoritate, vor reuși să realizeze un construct politic prin care să guverneze. Ne asumăm o perioadă de susținere a unui guvern minoritar în Parlament, ulterior, căutând să facem acea majoritate prin care să putem să gestionăm politic țara.

DT: Asta înseamnă un govern slab, un guvern șantajabil, la mâna PSD, la mâna AUR.

Nicolae Ciucă: Poate reușim să-l întărim.

CP: Asta se poate doar dacă racolați de la alte partide. Vă gândiți la asta?

Nicolae Ciucă: S-a mai întâmplat chestiunea asta de mai multe ori.

DT: Vin ei cu entuziasm, nu trebuie racolați.

Nicolae Ciucă: Exact (râde).

CP: UE ar trebui să-și facă propria armată? Care e poziția dumneavoastră?

Nicolae Ciucă: Aici trebuie să ținem cont de ceea ce s-a întâmplat în la alegerile din Statele Unite. Trebuie să vedem care au fost până acum abordările strategice ale Uniunii Europene și trebuie să avem o decizie în ceea ce privește constructul militar al UE, astfel încât să nu dedublăm ceea ce înseamnă deja Organizația Atlanticului de Nord. Pentru că este o realitate: nu sunt banii necesari prin care să avem capacitatea să finanțăm capabilități duble. Și atunci cred că este nevoie ca prin ceea ce a ce au propus cele două rapoarte, Letta și Draghi, să vedem în ce fel se identifică acele mecanisme de finanțare, atât pentru partea de productivitate, competitivitate, digitalizare și industrie de apărare. Pentru că nu întâmplător cele două rapoarte vorbesc despre industria de apărare. Nu putem să vorbim despre o armată a Uniunii Europene fără o industrie de apărare care să susțină tot acest demers, să poată să îi dea consistență.

Va fi o chestiune care va trebui decisă la cel mai înalt nivel politic. Vor fi decizii politice cât se poate de puternice în ceea ce privește viitorul politicii de apărare a Uniunii Europene.

CP: Donald Trump a câștigat ieri alegerile din Statele Unite. Care credeți că e cel mai mare risc pentru România după acest rezultat?

Nicolae Ciucă: România are un parteneriat strategic cu Statele Unite. Nici cu Partidul Republican, nici cu Partidul Democrat. Partidul Republican este un partid de centru-dreapta, Partidul Național Liberal este un partid de centru-dreapta. Ne aliniem pe abordarea politică, inclusiv pe abordarea conservatoare. Deși am văzut că liderul AUR, George Simon, a ieșit și a vorbit despre chestiunea aceasta ca și cum s-ar identifica cu doctrina și cu ideologia partidului republicat din Statele Unite. Ceea ce este absolut fals, absolut fals.

În acest în acest moment nu văd un risc legat de ceea ce înseamnă abordarea președintelui Trump față de Europa Centrală și de est, pentru că el crede în relevanța țărilor din flancul estic al alianței.

Singurul risc pe care îl văd în această chestiune este legat de ceea ce înseamnă politica economică a Statelor Unite față de Uniunea Europeană, pentru că România este membră a UE. Și în acest demers prin care președintele Trump încearcă să regleze cumva și să controleze deficitul de balanță comercială al Statelor Unite, poate să aibă impact pe relația economică cu Uniunea Europeană și aici să fim și noi afectați. Dar în relația nemijlocită dintre România și Statele Unite eu cred foarte mult că va fi un plus de valoare.

CP: Majoritate calificată în Consiliu UE sau unanimitate atunci când e vorba de deciziile de politică externă?

Nicolae Ciucă: Există foarte multe dezbateri în momentul de față, sunt încă discuții. Am participat inclusiv la ultima întâlnire a Partidului Popular European. Nu s-a luat o decizie. Toată lumea își exprimă opinia față de acest de acest aspect. Cred că este prematur să mă pronunț pe acest subiect.

Ce spune despre George Simion

DT: L-ați catalogat pe George Simion omul Rusiei. Ați fost premier? Ați primit vreodată de la serviciile de informații date sau dovezi?

Nicolae Ciucă. Nu. Dar vedem exprimarea, retorica, modul de comportare. Sunt evident în direcția în care se deplasează tot ceea ce înseamnă propaganda și manipularea Kremlinului.

DT: Dar de la omologii dumneavoastră din Ucraina și Moldova, unde a primit interdicție de intrare în țară, ați primit informații relevante despre domnul Simion?

Nicolae Ciucă: Nu am cerut acest lucru. În schimb, faptul că a apărut în presa ucraineană că George Simion a fost identificat într-o relație cu un agent FSB. În Republica Moldova a avut un o interdicție de indezirabil pentru 5 ani, apoi încă o prelungire de interdicție de intrare în Republica Moldova cu încă 5 ani. Și nu pot să nu mi-l aduc aminte pe George Simion ținându-se de nas când vorbea despre Maia Sandu și parcursul pro-european al Republicii Moldova. George Simion este un Stoianoglo al României, despre ce vorbim.

DT: Adversarul dumneavoastră acum pare să fie domnul Simion. Dar dacă ne uităm la sondaje, domnule Ciucă, vedem că dumneavoastră vă bateți acolo cu doamna Lasconi, cu domnul Mircea Geoană. Ați încercat vreo negociere cu dânșii, vreo discuție, vreun dialog cu domnul Geoană, cu doamna Lasconi, să renunțe la candidatură și să vă susțină pe dumneavoastră?

Nicolae Ciucă: V-am spus de fiecare dată și vă spun și acum. Am încercat cu doamna Lasconi. Cu domnul Mircea Geoană nu am încercat să discutăm acest subiect. Am încercat cu doamna Lasconi să ne întâlnim, să facem cumva. Uitați, acum în direct la dumneavoastră fac un apel către doamna Lasconi să ne vedem. I-am făcut o invitație, dânsa a zis că vrea să vină la o cafea. Ok, putem să vedem și o cafea, asta nu ne costă prea mult, dar să vină și să stăm de vorbă ca două partide de centru-dreapta și să acordăm cumva, să aliniem cumva cele două programe de guvernare pentru ca românii să creadă cu adevărat într-o guvernare de centru-dreapta.

CP: Ce scor v-ați propus la prezidențiale și la parlamentare?

Nicolae Ciucă: Mi-am propus să intru în turul doi și am în sprijinul meu tot ceea ce înseamnă organizarea și mobilizarea Partidului Național Liberal. Și din momentul în care am intrat în turul doi se schimbă complet lucrurile și de acolo avem o altă traiectorie.

CP: Dacă nu intrați în turul doi veți demisiona de la șefia PNL?

Nicolae Ciucă: Intrăm în turul doi. Și dacă e vorba de asumat, tot timpul, indiferent că vorbim de un lider politic sau de un manager care are un eșec, toate trebuie asumate. Dar aici este vorba de intrat în turul doi, noi intrăm în turul doi, veți vedea.

CP: Ați promis în programul electoral restructurare a cheltuielilor publice ca o soluție pentru deficitul bugetar. Cum veți tăia aceste cheltuieli, veți desființa instituții așa cum a promis Ilie Bolojan?

Nicolae Ciucă: Vă rog să vă rog să analizați programul nostru. Noi noi vorbim acolo de tot ceea ce înseamnă protejarea mediului privat, protejare cotei unice, protejarea plafonului la microîntreprinderi, clasa de mijloc. Noi ne adresăm oamenilor. Noi vrem ca oamenii să trăiască mai bine. Știți ce mi-au zis oamenii într-o comună, la Olt, la Telorman? Nu ne mai spuneți că ne măriți pensiile și salariile, faceți ceva ca din pensiile astea și din salarii să putem să cumpărăm ceea ce ne trebuie. Ceea ce vreau să spun eu este că PNL se angajează. De-aia am spus ”România prosperă și sigură”. Nu vorbesc de siguranța din punct de vedere militar, vorbesc din siguranța locului de muncă, de siguranța salariului, siguranța socială, siguranța în școli.

Toate astea duc la prosperitate. Nu putem să le spunem oamenilor să le vorbim doar despre niște teme care pentru noi la televizor ni se pare interesante. Am fost într-o întreprindere la Teleorman. M-a oprit o doamnă: spune-mi cum rezolvăm problemele astea, pentru că eu am 37 de ani de serviciu și mi-a zis ăsta este cuponul tău de pensie, cu 1.200 lei. Nimeni nu s-a dus să le spună că 1.200 lei este ceea ce înseamnă pensia minimă după 15 ani de activitate, că tot ceea ce înseamnă ani în plus sunt punctele pentru stabilitate, că n-are cum să iasă cu pensia aia la muncă. Oamenii sunt siderați când află chestiuni le-astea.

