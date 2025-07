Revoluție în fotbal: Se pregătește modificarea regulii penaltiurilor

The Times și The Sun anunță că IFAB (organismul care reglementează legile jocului – International Football Association Board) analizează tot mai serios schimbarea regulii penaltiurilor. Concret, dacă o lovitură de pedeapsă este ratată, atunci să fie eliminată posibilitatea continuării fazei de către orice jucător.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Regula actuală, una veche de 134 de ani, și-ar putea găsi sfârșitul cu ocazia Campionatului Mondial de fotbal din 2026, competiție care va fi găzduită de SUA, Canada și Mexic.

Fotbalul se pregătește, conform surselor citate, de modificarea regulilor penaltiului.

Concret, dacă mingea lovește bara sau este respinsă de portar, jocul s-ar încheia imediat cu o reluare de la 6 metri, fără a mai permite ca faza să meargă mai departe.

Este același mecanism folosit la loviturile de departajare, unde mingea este considerată „moartă” după execuție.

În actualul context, IFAB este de părere că penaltiul oferă un avantaj disproporționat atacanților, în special în cazurile în care este acordat pentru un henț sau un fault ușor. Portarii, deja constrânși să țină un picior pe linia porții, sunt puși într-o poziție dificilă.

Noua regulă ar reduce controversele legate de intrările în careu înaintea executării – una dintre cele mai frecvente surse de dispute în jurul penaltiurilor. Se speră astfel că se va simplifica arbitrajul și se va crește corectitudinea fazei.

De asemenea, IFAB mai analizează ca atribuțiile VAR să fie extinse după cum urmează și în următoarele situații:

Aceste propuneri vor fi analizate în detaliu, iar o decizie oficială va veni la sfârșitul lunii februarie a lui 2026: în cazul în care vor fi votate modificările, să existe timp pentru implementare până la CM din vara anului viitor.

New Penalty Rule Proposal Causing Stir#IFAB is considering banning rebounds on penalty kicks.

If the goalkeeper saves a penalty (or it hits the post/crossbar)

👉 The ball is declared ‘dead’ immediately

👉 No follow-up or rebound goal allowed

👉 Play restarts with a goal kick… pic.twitter.com/CfgmdOsFnl

— All About Sports (@sportsreplay) July 17, 2025