VIDEO Cum reacționează Nicolae Ciucă în momentul în care este confruntat cu pasajele copiate din teza acuzată de plagiat / De ce nu renunță la titlul de doctor: N-am niciun fel de problemă. Dar este munca mea

Candidatul PNL la președinție, Nicolae Ciucă, a primit în timpul interviului la G4Media.ro una dintre cărțile din care ar fi plagiat în teza sa de doctorat precum și pasajele copiate cuvânt cu cuvânt, inclusiv cu note de subsol. Ciucă a declarat inițial că ”nu a plagiat”, însă confruntat cu paginile copiate a spus că ”nu are nici o problemă să recunoască” dacă a făcut erori sau să renunțe la titlul de doctor, dar susține în continuare că teza de doctorat ”este munca lui”.

G4Media.ro i-a dat președintelui PNL, Nicolae Ciucă, în timpul interviului cartea ”Legitimitatea operațiilor militare altele decât războiul”, semnată de Iosif Armaș, Cornel Purcărea și Paul Dănuț Duță și apărută la Editura Militară la 2001. Jurnalista Emilia Șercan susține, într-un articol publicat în ianuarie 2022 în Pressone, că Nicolae Ciucă ar fi plagiat din teza de doctorat a lui Paul Dănuț Duță circa șapte-opt pagini. Teza de doctorat a lui Duță se regăsește în cartea înmânată joi liderului PNL.

Nicolae Ciucă a mai declarat, în interviul G4media.ro, că nu a intervenit în justiție pentru a bloca sesizările de plagiat. ”Nu am nici cea mai mică implicare, nu am nici cea mai mică idee”, a declarat Ciucă la G4Media.ro

Dan Tăpălagă: Aveți problema plagiatului. Domnule Ciucă, nu vă pune nimeni în discuție onestitatea și onoarea, dar aici aveți o problemă. Chestiunea nu e tranșată în justiție nici până azi. N-ar fi mai simplu să renunțați dumneavoastră, din propria inițiativă, la titlu de doctor și să vă asumați această eroare, greșeală, plagiat? Asta apropo de onoarea de militară.

Nicolae Ciucă: În momentul în care am elaborat acea lucrare, eram unul dintre puținii ofițeri din Armata Română care participasem la operații în teatrele de operații. Am făcut lucrarea, am elaborat acea lucrare în conformitate cu prevederile de la vremea respectivă. Pentru un astfel de demers, vă dați seama, vorbim de anii 97-98, 2002.

DT: Regulile de citare nu s-au schimbat, să știți, sunt aceleași.

Nicolae Ciucă: Sunt 142 de note de subsol. 142. Ca atare, nu am nici cea mai mică problemă în ceea ce privește modul de elaborare a acestei lucrări. Nu am plagiat și nu am nici cea mai mare temere. A fost o acuzație pe care, ca orice cetățean, am dreptul să o apăr și în funcție de cum cum vor decide instituțiile, așa se va derula. Nu am o chestiune de onoare. Încă o dată vă spun: la vremea respectivă, când a scris despre ce a însemnat dimensiunea angajării Armatei Române în operațiile multinaționale, a fost vorba despre faptul că am exprimat ceea ce am trăit în datele de de operații și nimic altceva.

DT: Haideți să nu facem o discuție foarte complicată, că e simplă discuția asta. Spuneți-mi dacă recunoașteți această carte.

Nicolae Ciucă: Da, sigur că da.

DT: Ce-i cu ea?

Nicolae Ciucă: Este o lucrare a lui Iosif Armaș, pe care îl cunosc de mult timp, de pe vremea când eram căpitan sau maior.

DT: Ați folosit-o în lucrare?

Nicolae Ciucă: Da.

DT: Jurnalista Emilia Sercan, cea care a făcut această investigație pe teza dumneavoastră de doctorat, a descoperit pasajele plagiate și aveți aici, puteți să vă uitați la ele, teza Ciucă și paginile copiate, inclusiv cu notele de subsol, fără să faceți trimitere la această lucrare. Deci nu-i vreo mare filozofie, acuzația de plagiat. Ne uităm în cartea asta, ne uităm la niște pagini și vedem că ele sunt luate cu copy-paste în teza dumneavoastră de doctor.

Nicolae Ciucă: N-aveam cum la vremea respectivă. Încă o dată, e făcută în anii 98.

DT: Uitați-vă la paginile copiate aproape cuvânt cu cuvânt.

Nicolae Ciucă: Deci nu am nicio problemă să recunosc. Încă o dată, 142 de note de subsol.

DT: Unele dintre ele luate cu copy-paste din alte cărți.

Nicolae Ciucă: Da, dar am dar am menționat chestiunea aceasta.

DT: Nu, acolo n-ați menționat. Nu e menționată cartea asta nicăieri în paginile copiate din carte. În acele pasaje vedeți că sunt puse în paralel teza dumneavoastră de doctorat. Și ce-ați luat din carte cu cu tot cu note de subsol. Asta zic, n-ar fi mai simplu să spuneți da, domnule, pe alocuri am făcut erori.

Nicolae Ciucă: Dacă este adevărat și sunt aceste erori, domnul Tăpălagă, n-am nicio problemă să recunosc. N-am nicio problemă. Încă o dată: am făcut-o acum 24 de ani.

DT: Mai e o chestiune legată de acuzațiile de plagiat. Cât erați spremier și ulterior, justiția a blocat analizarea tezei. De pildă, o judecătoare de la Curtea de Apel a spus că România ”are nevoie de stabilitate, iar chestiunea plagiatului ar putea servi intereselor adversarilor politici ai acestuia”. Cum v-a sunat asta?

Nicolae Ciucă: La vremea respectivă, fiind premier, probabil că a fost un subiect care într-adevăr făcea obiectul unei astfel de analiză, dar vă dau cuvântul de onoare că n-am avut nici cea mai mică implicare în toată această chestiune, în afară de faptul că am solicitat, fiind premier, să fiu apărat în justiție de către avocat. În rest, absolut nimic.

DT: Un alt judecător, tot de la Curtea de Apel, a anulat toate sesizările de plagiat care au ajuns în instanță. Ulterior, Curtea Supremă a catalogat decizia drept nelegală, cu încălcarea normelor de drept material. În paranteză fie spus, acest acest judecător s-a pensionat după decizia dată și este un apropiat al PNL.

Nicolae Ciucă: Nu știu despre cine este vorba, nu am nicio legătură cu dumnealui, credeți-mă.

Cristian Pantazi: A fost coleg de masonerie cu fostul dumneavoastră consilier, fostul purtător de cuvânt, Dan Cărbunaru.

Nicolae Ciucă: Deja intrăm în chestiuni despre care … Nu am vorbit cu domnul Cărbunaru niciodată. Iar despre domnul judecător nu l-am văzut, nu-l cunosc, nu știu despre cine este vorba.

CP: Nu ați dat nicio indicație ca premier sau ca lider politic, dumneavoastră sau prin intermediari?

Nicolae Ciucă: Domnul Pantazi, ne știm de atât de mult timp, cum aș fi putut să fac chestiunea asta? Credeți că aș fi făcut un astfel de demers?

CP: Datoria noastră să întrebăm

DT: Avocații da, avocații dumneavoastră îi văd în stare, manipulând inclusiv dosarul, așa cum o investigație G4Media a arătat prin mijloace jurnalistice că s-a întâmplat, și anume ”metoda coperta”, dirijarea dosarului către un anumit judecător. Deci, sincer, da, cred că se poate lucru ăsta.

Nicolae Ciucă: Nu am nici cea mai mică implicare, nu am nici cea mai mică idee. Și vă rog să mă credeți că în afară de fapt de a fi vorbit și a fi apelat la avocat, nu am făcut absolut niciun demers. Aduceți-vă aminte prin ce perioadă treceam la vremea respectivă, la guvern, tocmai începuse războiul din Ucraina. Chiar de toate aceste chestiuni ne ocupam.

DT: Ultima întrebare pe tema plagiat carte, potrivit investigației realizate de Emilia Sercan, din această carte ați fi copiat circa șapte-opt pagini din cele 145 de pagini, cât reprezintă teza dumneavoastră de doctorat. Ați fi copiat 40 de pagini din surse diverse. N-ar fi mai simplu efectiv să renunțați la povestea asta cu doctoratul, renunțând la titlul de doctor?

Nicolae Ciucă: N-am niciun fel de problemă. Dar, încă o dată, este munca mea. La vremea respectivă n-am făcut nimic altceva decât un demers prin care să descriu tot ceea ce am reușit să acumulez în experiența pe care am avut, în teactrele de operații. Îmi aduc aminte când am intrat în comisie, la domnul profesor Arsene, a zis foarte clar: ”Tinere mi-aș dori foarte mult să trăiesc și să particip în comisie la teza ta”. Despre asta este vorba.

Context

În martie 2022, o judecătoare de la Curtea de Apel București a suspendat efectele înregistrării unor sesizări de plagiat în teza de doctorat a premierului Nicolae Ciucă invocând, în motivare, că România are nevoie de stabilitate, iar chestiunea plagiatului lui Ciucă ar putea servi intereselor adversarilor politici ai acestuia.

În luna iunie 2022, un complet al Curții de Apel București a anulat toate sesizările depuse, la începutul anului, în atenția CNATDCU privind plagiatul lui Ciucă. Judecătorul Marius Iosif, cel care a luat decizia anulării sesizărilor, a fost numit, în 2007, de către ministrul liberal de atunci al Justiției, într-o funcție în minister și, ulterior, în cea de director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Decizia prin care, în iunie 2022, judecătorul Marius Iosif de la Curtea de Apel București a anulat sesizările mai multor persoane care cereau analiza suspiciunilor de plagiat din doctoratul liderului PNL Nicolae Ciucă a fost ”o hotărâre nelegală, cu încălcarea normelor de drept material.”

Această apreciere aparține unui complet de la Înalta Curte de Casație și Justiție care, pe 31 octombrie 2023, a întors definitiv decizia lui Iosif.

