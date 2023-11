VIDEO Interviu eurodeputata Ramona Strugariu/ Supremația dreptului european trebuie fixată prin Tratate/ În 2024 ne putem aștepta la orice: va fi un echilibru delicat pentru forțele democratice

Un raport privind supremația dreptului european, adoptat în sesiunea plenară a Parlamentului European de la Strasbourg, o dezbatere care marchează ce trebuie făcut în vederea finalizării negocierilor pentru Directiva privind combaterea violenței împotriva femeilor, provocările alegerilor din 2024 sunt subiectele despre care a vorbit eurodeputata Ramona Strugariu (REPER/RENEW) într-un interviu pentru G4Media, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg din 20-23 noiembrie.

Raportul privind supremația dreptului european

De ce este important? „Este un raport din proprie inițiativă a Parlamentului, inițiat de 2 comisii ale PE. Este o consecință a unui șir lung de discuții și așa cum știm, chiar și România la un moment dat a contestat supremația dreptului european. Raportorii au au ajuns la concluzia că e nevoie de mai mare claritate la nivel european pentru cum se aplică și ce înseamnă această supremație.”, a spus Strugariu.

Ea a explicat că în acest moment nu avem practic supremația dreptului european în tratate, avem o jurispdrudență bogată a Curții Europene de Justiție „dar nu este efectiv consfințită în tratate”. Prin urmare, a sublinat ea, au existat o serie de curți constituționale care au refuzat să recunoască această supremație. Au fost situații și România dar și în Germania, Danemarca, mai ales Polonia și Ungaria.

„Trebuie să ajungem la o concluzie clară: nu există îndoială că de fiecare dată dreptul european prevalează. Supremația trebuie interpretată astfel: unde se poate aplica direct, fiecare stat membru trebuie să procedeze astfel. Unde nu există reguli prevăzute, ceea ce nu pot face statele membre este să aibă reglementări care contravin legislației europene sau care ignoră deciziile Curții Europene de Justiție. Asta am votat azi, cu mesajul clar că e nevoie de mai bună monitorizare, elemente de interpretare”. În contextul votării și a pachetului de reformă a tratatelor, Strugariu a sublinat că trebuie inclusă și în tratate, ca atare.

Dezbaterea privind Ziua Internațională a Combaterii Violenței Împotriva Femeilor

Pe 25 noiembrie este ziua internațională a combaterii violenței împtriva femeilor iar Parlamentul European a inclus pe agendă o dezbatere pe acest subiect. „Facem această dezbatere în contextul în care suntem în trilog cu Consiliul pentru Directiva privind combaterea violenței împotriva femeilor. Este o directivă care a avut un parcurs legislativ destul de complicat. În momentul în care am ajuns la lucruri concrete, s-au blocat”, a spus Strugariu.

Ea a detaliat motivele blocajului Directivei: „S-a blocat pe cel mai important lucru, probabil, din Directivă, și anume definiția violului. Aici statele membre sunt împărțite: 14 dintre acestea sunt de acord că definiția trebuie să plece de la ceea ce avem consfințit și prin Convenția de la Istanbul – că lipsa consimțământului înseamnă viol. Pe de altă parte, celelalte state membre spun că nu este suficient să fie definit astfel și trebuie să mai existe încă un alt element: de forță, de abuz, un element suplimentar care să poată fi dovada că avem o acțiune violentă acolo (iar România este în această categorie). Aici s-au oprit lucrurile. Nu avem un acord. Statele membre fiind atât de divizate au venit și cu ideea să elimine de tot definiția violului, au eliminat complet această discuție din propunerea cu care a venit Consiliul la negocieri. Acum suntem în situația ciuidată în care mandatul Parlamentului este să reintroducă definiția violului în textul legislativ și să convingă Consiliul că trebuie să ne raportăm la ce spune Convenția de la Istanbul, adică definiția să fie lipsa consimțământului”.

Alegerile 2024: La ce ne putem aștepta, din perspectiva ascensiunii partidelor extremiste?

„Cred că ne putem aștepta la orice, 2024 este un an politic definitoriu penru România, definitoriu și pentru UE, vom vedea dacă suntem în stare să păstrăm echilibrul politic; va fi un echilibru extrem de delicat”, a spus Ramona Strugariu.

Aceste alegeri, a mai adăugat ea, pot aduce în PE extremismul mai mult decât până acyum. „Cu un PE care nu mai pune la fel de mult accent pe democrație, libertate de exprimare și statul de drept, va fi foarte complicat.”

Forțele democratice sunt esențiale pentru deciziile care au loc la nivel european, a subliniat eurodeputata din grupul RENEW. „Dacă nu mai avem în PE forțe pro-democratice., atunci avem o mare problemă. Consiliul are tot felul de bătălii de purtat și statele membre sunt foarte împărțite așa că de undeva trebuie să vină acest echilibru.

Foarte ușor se poate „stinge lumina”. Suntem obișnuiți cu democrația ca atare, suntem obișnuiți că libertatea de a merge pe stradă e un drept ireversibil, libertatea de a spune ce credem nu are niciun preț. Dar nu este așa. Unii au plătit libertatea cu sânge. Vedem azi tineri care călătoresc liber și își aleg profesiile în Europa: nu am fi avut aceleași drepturi în ultimii 30-40 de ani, fără democrație. Ține de puterea cea mai mare pe care o are fiecare, votul, să reușim să strângem laolaltă acele forțe prodemocratice care cred în aceste valori europene, care, de fapt, ne protejează pe toți”.