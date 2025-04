VIDEO INTERVIU Elena Lasconi: Ar fi sinuciderea USR dacă mi-ar cere retragerea din cursă / I-am spus lui Ilie Bolojan după anularea alegerilor că PNL și USR ar trebui să aibă o alianță și un candidat comun de dreapta

Elena Lasconi, candidata USR la alegerile prezidențiale, a explicat într-un interviu G4Media de ce nu ia în calcul retragerea din cursă, așa cum a propus Nicușor Dan. Lasconi a dezvăluit și faptul că, imediat după anularea alegerilor prezidențiale din 2024, i-a propus lui Ilie Bolojan să facă o alianță de dreapta PNL-USR cu candidat unic la prezidențiale.

Candidata USR a mai spus la G4Media că ar fi o ”sinucidere politică pentru USR” dacă ar apărea o mișcare mai puternică în partid care să-i ceară retragerea.

Elena Lasconi a respins acuzația de nepotism legată de faptul că soțul său e angajat la grupul USR din Camera Deputaților, plătit din bani publici, și a spus că ”nepotism ar fi fost dacă soțul meu, pentru că eu am o anumită poziție, să fie într-un consiliu de administrație unde să ia câteva mii de euro”.

Interviul VIDEO integral cu Elena Lasconi:

Cristian Pantazi: Toate sondajele de până acum vă plasează departe de plutonul fruntaș, cu șanse mici să ajungeți în turul doi. În aceste condiții, de ce ați spus că mergeți până la capăt și că nu luați în calcul retragerea în favoarea unui candidat pro-european mai bine plasat, așa cum, de exemplu, a propus Nicușor Dan?

Elena Lasconi: În primul rând, Nicușor Dan Are sloganul ”Până la capăt”, pentru că România lui onestă a murit înainte de a se naște. Eu nu am spus că nu am încredere în sondaj, aș putea să-l iau în considerare. O să mai facem și noi sondaje săptămânale, probabil o să tot apară câte 2 pe săptămână, că probabil sunt și alții care comandă sondaje. Eu continui să mă duc și să vorbesc cu oamenii.

Cred că asta este important într-o campanie electorală și nu negocieri pe nu știu ce colț de masă pentru voturile românilor, pentru că până la urmă românii votează. Și eu nu cred că lucrurile stau chiar așa. Și dacă ar sta așa și am lua în calcul acea declarație făcută de echipa de campanie a lui Nicușor Dan prin gura lui Nicușor Dan, că ar vrea să vorbească cu Crin Antonescu și cu mine despre asta, cu candidații proeuropeni. Păi era publicat un sondaj în care eram eu eram cu trei virgulă ceva la 100, corect, corect, cred că ar trebui să se întâlnească ei doi, pentru că ei vorbesc de 20 și ceva la 100 și să hotărască să retragă unul dintre ei.

CP: Dar înțeleg că a existat și la dumneavoastră, la USR, un sondaj pe care l-ați comandat, care a dat rezultate similare săptămâna trecută?

Elena Lasconi: Nu erau rezultate similare și tocmai asta mă bulversează. Am văzut multe sondaje în care era la 3,9, la 12% eram la 8% eram la 10% eram la 6% era la 4%.

CP: Dar la cât erați în sondajul USR?

Elena Lasconi: Nu vreau să spun la cât eram în sondajul USR nu pentru că nu sunt transparentă. Eu așa am lucrat anul trecut,am făcut sondaje săptămânale și focus grupuri și în funcție de rezultatele sondajelor mi-am făcut strategia de campanie.

CP: Dar cum vă explicați următoarea situație? La începutul anului ați spus că sunteți gata să vă retrageți din cursă dacă intră Ilie Bolojan. Acum de ce nu vreți să vă retrageți în defavoarea lui Crin sau a lui Nicușor, dacă sondajele arată cum arată acum?

Elena Lasconi: Niciunul dintre ei nu este Ilie Bolojan.

CP: Care e diferența între Ilie Bolojan și ei?

Elena Lasconi: Ilie Bolojan este un foarte bun profesionist și știe bine administrație și e un om capabil. Pe de altă parte, atunci nu aveam o decizie a BECde invalidare a candidatului Georgescu. Și era Georgescu în cărți și m-am gândit pentru țara asta din care nu vreau să plec și pe care o iubesc și de asta mă zbat aici, că (ar fi) un candidat care ar câștiga sigur – pentru că îl ajută scaunul de președinte, chiar dacă vorbim de președinte interimar. Domnul Bolojan avea o problemă cu notorietatea, era undeva sub 60%, dar avea toate șansele să crească fără să investească nu știu câți bani în asta, pentru că îl ajuta funcția de la Cotroceni. Și am crezut, mai ales că e un om serios, în care eu cred. Și nu a avut curajul să facă asta. M-am dus să mă rog de el, o oră și jumate am stat.

CP: Când ați fost să discutați?

Elena Lasconi: În perioada aceea, cu ceva vreme înainte de a mă duce la domnul Ciolacu. L-am rugat (să candideze – n.red.)

CP: Și de ce nu a vrut să candideze dl Bolojan?

Elena Lasconi: Exact același lucru pe care l-a pus și în spațiul public, că el a semnat un acord. Și am spus că acum e vorba de țară, e mai mult decât asta, se schimbă lucrurile. Uitați-vă la situația geopolitică în care ne aflăm. Uitați-vă la tot contextul. Eu cred că toată lumea ar înțelege.

Dan Tăpălagă: Acest argument, că e vorba de țară și că e mult mai important decât persoanele și decât noi l-am putea aduce în discuție când punem problema retragerii dumneavoastră. Nu e despre dumneavoastră, nu e despre Nicușor, e vorba de țară. Pentru că s-ar putea ca prin încăpățânarea de a rămâne în cursă – dumneavoastră, Nicușor Dan – fragmentarea votului de candidați proeuropeni să îl propulseze în turul doi pe domnul Victor Ponta împreună cu George Simion.

Elena Lasconi: Bineînțeles că m-am gândit și eu. Vă spun că am intrat anul trecut într-o cursă pentru prezidențiale și am de gând să-mi continui lupta. Eu nu m-am băgat peste nimeni.

CP: Totuși, mai multe voci din partid, colegi din USR v-au cerut să vă retrageți. Dacă nu puteți să vă convingeți nici măcar toți colegii de partid, cum credeți că o să convingeți suficienți electori din afara partidului astfel încât să intrați în turul doi?

Elena Lasconi: Pentru că eu am curajul să lupt pentru oameni, pentru că pe colegii de care spuneați dumneavoastră îi consider fricoși. Le este teamă că dacă în turul doi o să se califice Ponta și cu Simion și îi mai trebuia lui Nicușor Dan un procent, o jumătate de procent, o să ne arate lumea cu degetul pe noi. Mie mi se pare oricum incorect că s-au anulat o dată alegerile, că avem alți candidați decât anul trecut. E ciudat ce se întâmplă și plus că nu m-am băgat peste nimeni. Dați-mi voie să mă gândesc la o grămadă de teorii ale conspirației cu toți cei care sunt new entry în scena aceasta.

Dan Tăpălagă: Dar dvs. credeți că alegerile au fost anulate ca să nu ajungeți dvs. președinte sau ca să nu ajungă Georgescu președinte?

Elena Lasconi: Istoria o să ne arate.

DT: Dar ce credeți dumneavoastră?

Elena Lasconi: Cred că în momentul atunci nu aveam nicio probă foarte clară și dacă o aveam, nu știu de ce nu a fost arătată publicului. Și da, pot să cred că au fost anulate ca să nu ajung președinte. Pot să cred asta. Pot să cred orice.

DT: Dar v-ați gândit la varianta asta? Și credeți că e posibilă?

Elena Lasconi: Da, și la presiunile pe care le-am avut în perioada respective.

CP: Ce presiuni?

Elena Lasconi: Mai multe tipuri de presiuni. Nu am de gând să vorbesc acum despre asta.

CP: Ne întoarcem la chestiunea candidaturii. Ce veți face dacă apare o mișcare mai puternică în interiorul partidului care să vă ceară retragerea așa cum v-au cerut până acum câțiva colegi. Sunt patru-cinci nume, dacă apare o mișcare mai mare?

Elena Lasconi: Cred că din punct de vedere politic ar fi sinuciderea USR. Eu nu am stat spectator atunci când USR a fost în groapă. Am acționat și credeți-mă că nu mi-a fost ușor, că am avut și eu campanie la locale. Am avut și eu luptele mele în toți anii în care am fost primar, pentru că au fost măsurători făcute de PSD și PNL încă din 2021 și eram în top 10 prezidențiabili, deși eu nu aveam de gând să candidez. Adică s-au gândit alții că aș putea să candidez și am avut o grămadă de lupte de dus acolo.

CP: Dacă ar apărea o decizie a conducerii USR care să vă ceară să nu mai candidați sau să le ceară membrilor de partid să voteze pentru alt candidat mai bine plasat?

Elena Lasconi: Nu are această putere Biroul Național, doar congresul poate.

DT: L-ați acuzat pe Nicușor Dan că minte după ce el a infirmat că v-ar fi cerut anul trecut să vă retrageți în favoarea lui Nicolae Ciucă. Puteți proba că Nicușor Dan v-a sunat ca să vă întâlniți cu domnul Ciucă pentru a vă retrage?

Elena Lasconi: Nu m-a sunat, m-am întâlnit cu el față în față la Primăria Capitalei, unde am fost cu mai mulți colegi de-ai mei după ce am terminat o filmare în campania electorală. Mi-a spus lucrul acesta: să mă duc la Stejarii să mă întâlnesc cu Zuckerman și cu Ciucă, cu scopul de a mă retrage. Bineînțeles că nu m-am dus. Dar i-am comunicat șefului de campanie în momentul respectiv.

DT: Ați spus că îl vreți premier pe Ilie Bolojan dacă deveniți președinte, tot revine întrebarea cu cine faceți majoritate. Puteți să ne spuneți cu cine nu doriți să faceți majoritate, cu cine nu doriți să negociați politic?

Elena Lasconi: Vă dați seama că în momentul în care eu sunt foarte clară că nu doresc un alt premier în afară de Ilie Bolojan și în niciun caz nu voi face o nominalizare de la PSD, că PSD-ul o să se inflameze. Dar având în vedere contextul deosebit pe care îl are România, ar putea să înțeleagă că ar trebui să facă niște concesii pentru țară, pentru că avem nevoie de un premier profesionist. Dacă nu o să avem un premier care să facă pe bune o reformă a statului, lucrurile or să meargă din ce în ce mai rău. Oamenii o să fie din ce în ce mai nemulțumiți, iar peste trei ani, când vom avea alegeri parlamentare, vom avea majoritate de izolaționiști în Parlament și pentru România nu va fi bine.

DT: Dumneavoastră ați concediat la primăria din Câmpulung, ați făcut concedieri de când sunteți în mandat?

Elena Lasconi: Eu am nevoie de mai mulți oameni și mi-au blocat angajările. Am aproape 40 de proiecte pe fonduri europene care trebuie implementate. Am un singur angajat pe fonduri europene. Sunt 40 de de proiecte cu multe hârtii, cu birocrație. Dar unii care cărora nu le plăcea să să muncească, au plecat de bunăvoie.

DT: Vă întreb asta pentru că în statul român e în general greu de dat afară. Văd că sunt desființate posturi, dar majoritatea sunt desființate pe hârtie. Dar când e vorba de dat afară oameni, asta e aproape imposibil.

Elena Lasconi: Eu cred că este posibil cu compensatorii, mai ales la agențiile, institutele, inspectoratele unde într-adevăr se taie frunze la câini. Eu cred că acolo pot să rezolvi în felul acesta. E modelul din Valea Jiului cu minerii care primeau salarii compensatorii, modelul românesc. Și cu explicații foarte clare. Fără comunicare, iar o să avem oameni nemulțumiți.

DT: Ați vorbit de o construcție pe dreapta, cu PNL după alegeri. Luați în calcul o alianță cu liberalii, eventual chiar o fuziune?

Elena Lasconi: Dacă ar cădea niște capete. De exemplu, nu mai poți să defilezi cu Bode, nu mai poți să defilezi cu aceiași oameni, nu ai cum să faci asta. Ei au o grămadă de datorii. Au cheltuit ca la balamuc în campania electorală, sunt în faliment practic. Probabil că acesta a fost unul dintre motivele pentru care a fost reticent domnul Bolojan, că se gândea până la urmă are nevoie și de banii PSD-ului, că PNL-ul nu mai are bani.

DT: Dar în discuțiile cu domnul Bolojan pe care le-ați avut până acum, a apărut această idee de apropiere, de alianță PNL-USR?

Elena Lasconi: Eu am vorbit cu el imediat după anularea alegerilor și i-am spus că noi ar trebui să construim o structură de dreapta credibilă și să avem un candidat de dreapta. Și el îmi spunea că PNL nu o să mă susțină, imediat după anulare, și i-am spus ”dar nu e vorba despre mine, că putem să facem sondaje să vedem cine stă mai bine, să avem un candidat de dreapta, cu o structură de dreapta puternică, pentru că altfel, în toată combinația asta care s-a repetat acum a treia oară cu PSD, o să vă erodați și o să dispăreți”.

DT: Și ce ce v-a spus?

Elena Lasconi: Că nu controlează partidul.

DT: Și de ce l-ar controla după alegeri?

Elena Lasconi: Nu știu. Era de de puțin timp președinte. Și cred că într-un fel a ajutat că a preluat frâiele partidului, cred că i-a ajutat la parlamentare.

CP: Trecem la un alt subiect care revine permanent în discuție. Soțul dumneavoastră, angajat consilier la grupul parlamentar al USR din Camera Deputaților. Cum e posibil ca soțul șefei de partid să fie angajat de același partid? E un caz clasic de nepotism.

Elena Lasconi: Nu e adevărat, exagerați. Nici nu mai știu exact când a fost angajat, în 2021 cred, când eu eram primar la Câmpulung, sau în 2020. USR căuta un jurist care să fie membru USR, pentru că la grupul USR din Parlament se discută lucruri de strategie a partidului, și au dat un mail la toți membrii, 20.000 de mailuri. El a fost singurul care a vrut să facă lucrul ăsta.

CP: Nu ar fi fost normal, ca să evitați această acuzație pe care v-o aduc și oponenții politici, ca imediat după ce dumneavoastră ați devenit președinta partidului în vara anului trecut, el să facă un pas înapoi și să plece din postura de angajat al partidului?

Elena Lasconi: Eu vă spun foarte clar că nu, nu cred și nu este nepotism. Nepotism ar fi fost dacă soțul meu, pentru că eu am o anumită poziție, să fie într-un consiliu de administrație unde să ia câteva mii de euro, așa cum se întâmplă cu toți PSD-iștii și PNL-iștii pe care îi știți foarte bine, și nu un om care se duce acolo la program și se duce în fiecare zi și lucrează pentru legile țării și pentru țara asta.

DT: Dar tot pe bani publici, pentru că USR funcționează din subvenții plătite din taxele tuturor, sunt bani publici.

Elena Lasconi: Să știți că exact același lucru se întâmplă și în celelalte grupuri parlamentare.

CP: USR și dumneavoastră ați avut permanent mesaje împotriva nepotismului, împotriva corupției. Or, când ne uităm la comportament, vedem exact ce spuneți dumneavoastră. Un comportament ca la celelalte partide. Că îmi dați acest argument că așa se întâmplă și la ceilalți.

Elena Lasconi: Păi cauți membri de partid. Pe de altă parte, este o muncă corect plătită la grupul parlamentar.

CP: E vorba de un principiu, doamna Lasconi. E vorba de principiul că soțul, familia apropiată a șefului partidului este într-o funcție la partid, din bani publici.

Elena Lasconi: Eu nu o consider nepotism.

DT: Dacă pierdeți alegerile, vă retrageți de la șefia partidului?

Elena Lasconi: Nu m-am gândit la asta, pentru că eu am numai scenarii pozitive în minte. O să vedem. Mandatul meu este de 5 ani. Nu m-am gândit.

DT: Am văzut ultima ieșire a dvs. de la Antena 3. O evaluare foarte subiectivă: ați coborât mult nivelul discursului acolo și am vorbit și cu colegi de-ai dumneavoastră, care au văzut în prestația dumneavoastră publică de la ultima ieșire, foarte criticată. Ați coborât nivelul discursului.

Elena Lasconi: Domnule, nu știu ce vă recomandă să-mi spuneți asta. Apreciez și țin cont

DT: Experiența de jurnalist, 30 de ani.

Elena Lasconi: Și eu am tot cam de 27. Dar am avut doar feedback pozitiv. Probabil că există și unii oameni care nu gustă asemenea comportament, cum spuneți dumneavoastră. Eu pot să zic că am fost naturală și autentică.

DT: Vă mai consiliază fostul președinte Traian Băsescu?

Elena Lasconi: Nu m-a consiliat niciodată. L-am văzut de două ori în viața mea, odată, cred că în 2020 sau 2019, și odată când era ministrul Transporturilor și eu eram jurnalist la Deva și i-am luat un interviu. N-am vorbit foarte mult la telefon, am vorbit cred că atunci când aveam discuțiile cu PMP, cu Forța Dreptei, cu REPER de a face o iarăși o alianță

CP: Dar acum cine sunt consilierii dumneavoastră de campanie?

Elena Lasconi: Am mai mulți. Am și aici lângă mine un coleg care mă ajută în fiecare zi și am un grup de whatsapp și facem frecvent și ședințe pe skype cu mai mulți consultanți pe politică externă.

CP: Cum credeți că ar trebui să reacționeze Uniunea Europeană în războiul commercial declanșat de Statele Unite? Să impună la rândul ei tarife vamale, ca măsură de retorsiune, sau nu?

Elena Lasconi: Mie nu-mi plac războaiele de niciun fel și nu cred că va duce la nimic bun războiul commercial pe care le-a început Donald Trump. Am auzit-o pe doamna Ursula von der Leyen că spunea că o să aibă niște taxe pe care o să le pună. Nu te aștepți de la un prieten, de la cineva pe care îl consideri prieten de vreo 80 de ani. Eu aș susține asta.

CP. Dacă SUA ar ataca militar Groenlanda, variantă care n-a fost exclusă de președintele Donald Trump, iar dumneavoastră ați fi la acel moment președinte, ați pleda ca Europa să intervină pentru apărarea Groenlandei sau ați susține demersul american?

Elena Lasconi: Nu aș putea să susțin demersul american atâta timp cât e vorba despre un rapt, despre o anexare a unei a unei țări. Nu ai cum să susții așa ceva. Să ne uităm și la istoria noastră. Doar pentru că îți place ceva la cineva pe stradă, te apuci să-i smulgi geanta sau bijuteriile? Asta este hoție. Eu cred că ar trebui discutat cu liderii europeni asta, dar nu cred că se va ajunge acolo. Dar nu sunt de acord cu anexarea. Uitați-vă și la la dezamăgirea Canadei. Adică au fost prieteni tot timpul. Încrederea asta se clădește în ani și se poate pierde uite-așa. Încrederea s-a pierdut.

CP: Dacă ajungeți președinte, care este prima opțiune în politica internațională? Strângerea relațiilor cu America lui Trump de azi sau strângere relațiilor cu Uniunea Europeană?

Elena Lasconi: Cămașa e mai aproape de piele decât sacoul. Cu Uniunea Europeană, cu Bruxelles-ul, foarte clar. Dar avem și interese cu Statele Unite, să nu uităm, dar ne putem aștepta la orice, pentru că nu există predictibilitate. Eu predictibilitatea o văd doar de la Bruxelles.

DT: Apărarea în schimb, în acest moment, cel puțin în continuare o poate asigura doar NATO, care înseamnă America în primul rând.

Elena Lasconi: Da, noi pe asta ne-am bazat, dar acum pare că avem o alianță doar pe hârtie. Și atunci e un moment și de trezire a Europei. Hai să încercăm să facem și noi lucruri. Să luăm modelul Poloniei, de exemplu, care s-a comportat impecabil în ultimii ani în ceea ce privește industria de apărare. Vor să ajungă la 500.000 de militari profesioniști. Vor să facă pregătire cu tot restul populației, femei, de la tineri de la 18 ani în sus, să învețe cum să tragă cu pușca.

DT: Serviciul militar obligatoriu?

Elena Lasconi: Nu sunt pentru asta. Mi se pare că e amatorism. Nu avem nevoie de o armată de amatori, avem nevoie de o armată de profesioniști. Adică oameni care să își dorească să facă din asta o meserie și să fie plătiți, să fie bine plătiți pentru ea. Dar cred că ar trebui să ajungem la 100.000 de militari profesioniști.

DT: Pentru asta e nevoie însă de creșterea bugetului pentru apărare.

Elena Lasconi: Avem și bani de la Comisia Europeană, să vedem ce facem cu ei. Ne gândim oare să să băgăm și ceva în infrastructură, că degeaba avem tancuri, dacă n-avem pe unde să le ducem?

CP: Secretarul de Stat Marco Rubio a cerut partenerilor europeni să crească cheltuielile de apărare la 5% din PIB, așa cum o face Polonia, de exemplu. Sunteți de acord cu cu acest prag de 5% din PIB, ar trebui să ajungă România acolo?

Elena Lasconi: Da, România ar trebui să investească mai mult și nu a fost capabilă să să cheltuie nici 2,5%. În mod normal, acolo ar trebui să ajungem, dar noi avem atâtea probleme că mai zicem, a mai apărut și asta să mai luăm 5% și pentru pentru înarmare, când avem situația în sănătate catastrofală, în educație.

CP: Păi și cum ați face dumneavoastră, ca președinte, de unde ar trebui luați banii ăștia, având în vedere că România are deja un deficit prognozat de 7% din PIB?

Elena Lasconi: Și nu merg lucrurile înspre bine. De asta avem nevoie de un guvern cu oameni capabili, pentru că noi tot discutăm de cum să împărțim aceeași pizza. De ce să nu avem viziunea cum să facem o pizza mai mare? În niciun caz punând piciorul pe capul antreprenorilor și a oamenilor care muncesc. Pentru că de fiecare dată când au avut o situație au crescut taxe și prin asta nu face altceva decât să încurajezi evaziunea fiscală. În niciun caz să aduci prosperitate și să aduci plus valoare României.

DT:Ajungem la soluția singură care v-a rămas. Dacă taxe mai mari nu, că omorâm oamenii de afaceri, atunci tăiem cheltuieli și tăiați cheltuieli. Fie dați afară oameni din administrație, fie luați din alte domenii, de la sănătate, de la educație etc.

Elena Lasconi: Tăierea cheltuielilor. De asta tot timpul am vorbit despre lucrul acesta, de-asta, când am fost la pseudo-negocierile din decembrie, am spus să ne arate bugetul. Și nici acum nu cred că bugetul este real.

DT: Aveți o evaluare, cam câți oameni ar trebui dați afară din administrație ca România să funcționeze eficient?

Elena Lasconi: Nu am o evaluare. Mi-ar trebui o evaluare. Și președintele nu cred că ar trebui să fie specialist în zona asta de HR.

DT: E zonă de reforme, de reforme esențiale, nu e HR, o reformă esențială a statului pe care România o discută de ani buni. Și pe fiecare candidat și pe fiecare politician cu putere de decizie îl întrebăm cu câți oameni ar trebui să poată funcționa statul român?

Elena Lasconi: Asta face un aparat de specialitate, ca să-ți dai seama cu câți oameni ar putea să funcționeze. Dar mie îmi este foarte clar că la nivel central există foarte multe instituții care nu-și au rostul. Există multe primării în care, e adevărat, există excedent de personal. Dar există și primării, cum este cea la unde sunt eu primar, unde eu nu am suficienți oameni ca să poți să implementez proiectele pe fonduri europene. Deci ar trebui făcută o evaluare super profesionist, de un aparat de specialitate.

CP: Ați cerut la negocierile de la sfârșitul anului trecut o astfel de evaluare legată de totalul personalului bugetar?

Elena Lasconi: Am cerut bugetul să fie transparent, am avut opt cereri. Am discutat să tăiem din cheltuielile inutile, hai să facem mai puține ministere, dar de oameni n-am scăpat practic. Adică au rămas la fel.

DT: Deci sunteți în campanie electorală de șase luni, Primăria e subdimensionată și a rămas și fără primar, care e la București de un an de zile.

Elena Lasconi: Nu mi-am dorit. Nu poți să-ți dorești să fii terfelit, să fii înjurat în toată mass-media. Am făcut-o din tot sufletul pentru că chiar iubesc țara. Suntem într-o situație critică. Unde să ne ducem? Unde să fim în siguranță? Nici nu mai știu unde să fii în siguranță și unde să trăiești. Mie îmi place să vorbesc în limba română, îmi place să visez în limba română. Nu vreau să ajung să visez în altă limbă. Și uite, am dat tot. Eu îmi știu limitele. Nu mă consider pre perfectă. Nu mă consider nici cea mai frumoasă și cea mai deșteaptă, dar știu că am ceva ce nu au ceilalți.

DT: Dacă ați ajunge președinte, s-ar întoarce în țară fiica dumneavoastră?

Elena Lasconi: Dacă s-ar schimba lucrurile în bine, da. Și pentru asta aș lupta. Eu cred că da. A fost o mare bucurie pentru mine, eram o dată într-o intersecție în Câmpulung unde modernizasem ceva și a blocat un domn intersecția, m-a claxonat și a spus: Doamna Lasconi, m-am întors, am încredere în dumneavoastră. A fost o super mare bucurie pentru mine. Politicienii clasici n-o să aibă parte de așa ceva.