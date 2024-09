VIDEO Incendiu major la un depozit de muniții din orașul rusesc Toropeț, în urma unui atac cu drone ucrainene / Guvernatorul a ordonat evacuarea parțială

Un incendiu major a izbucnit în orașul Toropeț din regiunea Tver din Rusia, cel mai probabil în urma unui atac masiv cu drone ucrainene care a vizat un mare depozit de muniții, transmite BBC.

Potrivit guvernatorului regiunii Tver, Igor Rudenia, incendiul a izbucnit „ca urmare a căderii resturilor de UAV (drone) în timpul respingerii unui atac al forțelor de apărare aeriană”.

În ultimele luni, atunci când dronele ucrainene lovesc anumite obiective, guvernatorii ruși spun întotdeauna că dronele au fost doborâte și că resturile acestora au provocat incendii.

În Toropeț și în împrejurimile orașului există mai multe unități militare. Una dintre acestea a fost deja atacată de drone ucrainene în mai 2024, provocând un incendiu.

Regiunea Tver a devenit a cincea regiune rusă ale cărei ținte au fost atacate de drone ucrainene peste noapte. Anterior, autoritățile din regiunea de frontieră Briansk și din regiunile Smolensk, Tula și Oriol, care nu au graniță cu Ucraina, au raportat doborârea unor drone.

Toropeț este situat în vestul regiunii Tver, la aproximativ 460 km de frontiera ucraineană.

Canalele Telegram rusești și ucrainene au publicat videoclipuri cu exploziile puternice din Toropeț, care seamănă mai degrabă cu detonarea unui depozit de muniții decât cu exploziile unor încărcături de dronă relativ mici.

At night, Ukrainian UAVs attacked the 107th arsenal of missile and artillery weapons of the russian army in the city of #Toropets, #Tver region. About 30 thousand tons of various ammunition were stored in the warehouses. Due to a large-scale fire… pic.twitter.com/4hhwotdhaX

— Alf Really 🇺🇦🇺🇲🇬🇧🇨🇦🇪🇺🇮🇱🇩🇪🇵🇱 (@vik8867dn) September 18, 2024