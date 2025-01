VIDEO Gael Monfils, cel mai în vârstă câștigător al unui titlu ATP Tour: L-a detronat pe Roger Federer

Gael Monfils a câștigat turneul de la Auckland la vârsta de 38 de ani, 4 luni și 10 zile, devenind astfel cel mai vârstnic câștigător al unui titlu ATP Tour de la înființarea sa, din anul 1990.

În finala de la ATP Auckland, francezul a trecut de belgianul Zizou Bergs, scor 6-3, 6-4, și a cucerit trofeul competiției de categorie „250” din Noua Zeelandă.

Anterior, recordul era deținut de Roger Federer, marele campion elvețian câștigând turneul ATP de la Basel în 2009. La acel moment, „Mister Perfect” avea 38 de ani, două luni și 19 zile.

În cazul lui Gael, vorbim despre al 13-lea său titlu din carieră, după ce a disputat 35 de finale.

Francezul a câștigat pentru prima dată un turneu în 2005, la Sopot (Polonia), iar de la acel moment a disputat cel puțin o finală în fiecare sezon până în 2023.

Următorul turneu la care Gael Monfils va participa va fi Australian Open 2025, primul Grand Slam al sezonului.

Va fi prezența cu numărul 19 a francezului pe tabloul principal al turneului major de la Melbourne. În acest moment, Gael se află pe locul 52 în ierarhia ATP.

De-a lungul timpului, Gael a bifat două prezențe în sferturile AO: în 2016 și 2022.

Passion that never dies.

Gael Monfils becomes the oldest tour-level champion since 1977.

Monstreux Monfils 🙌@Gael_Monfils makes history as the oldest tour-level champion since Ken Rosewell in 1977, defeating Zizou Bergs 6-3, 6-4 at #ASBClassic25 pic.twitter.com/lDVQBvFdQq

