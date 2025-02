VIDEO Franjo Von Allmen câștigă coborârea din Cupa Mondială de la Crans-Montana. Elveția reușește o triplă

Echipa Elveției a reușit o triplă istorică pe teren propriu (la Crans-Montana), sâmbătă, victoria revenindu-i lui Von Allmen, campionul mondial en-titre la coborâre. Marco Odermatt, deținătorul a trei Globuri de Cristal, a terminat pe locul doi (+0”13), iar Alexis Monney a completat podiumul (+0”42), informează L’Equipe.

În ciuda unui moment de ezitare la ultimul salt, Von Allmen (23 de ani) a obținut a doua sa victorie în Cupa Mondială, la o lună după succesul din super-G-ul de la Wengen. Performanța elvețienilor marchează prima triplă în proba de coborâre din martie 1987, după ce în acest sezon au înregistrat deja patru duble în primele cinci curse.

Marco Odermatt, Franjo Von Allmen și Alexis Monney ocupă și primele trei poziții în clasamentul general al disciplinei în Cupa Mondială. Odermatt este, de asemenea, lider detașat în clasamentul general, având un avans de 400 de puncte față de norvegianul Henrik Kristoffersen, care nu participă la probele de viteză.

Franjo von Allmen WINS the downhill in Crans Montana to complete the Swiss clean sweep on home snow! ⛷️🇨🇭#fisalpine pic.twitter.com/FrfqK04o4q

— Eurosport (@eurosport) February 22, 2025