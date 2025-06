VIDEO Faza zilei: „Mâna lui Neymar” – Starul brazilian, eliminat după un gest controversat

Titular în meciul pe care echipa sa Santos l-a disputat contra celor de la Botafogo, Neymar a fost eliminat în minutul 76 pentru o fază controversată: a marcat cu mâna, un gol care aduce aminte pe undeva de reușita lui Diego Maradona de la Campionatul Mondial din 1986.

Neymar a revenit pentru moment în prim-planul fotbalului brazilian, dar cu siguranță nu așa cum și-ar fi imaginat: a fost eliminat după ce a înscris un gol cu mâna.

Fostul star de la Barcelona și PSG avea deja un cartonaș galben, atunci când la 0-0 pe finalul meciului a înscris, doar că a făcut-o cu mâna.

A primit meritat al doilea cartonaș galben și și-a lăsat echipa în inferioritate numerică.

Mai mult decât atât, Santos a primit un gol în inferioritate numerică, iar Botafogo s-a impus cu 1-0 în deplasare.

Tão gostoso que o fracassado do Neymar sendo expulso, quis fazer gracinha com a torcida do Botafogo. pic.twitter.com/xLZLywPOC1

