VIDEO Erou la 40 de ani pentru Portugalia: Cristiano Ronaldo doboară noi recorduri din fotbal

La 40 de ani, Cristiano Ronaldo a reușit să fie decisiv pentru Portugalia în victoria, scor 2-1, contra Germaniei din semifinalele Ligii Națiunilor la fotbal. Atacantul a bifat golul cu numărul 137 de la prima reprezentantivă, un record.

De știut după meciul de miercuri seara

Reamintim că ediția inaugurală a Ligii Națiunilor din 2019 i-a revenit Portugaliei.

Acum, în marea finală, lusitanii vor da peste învingătoarea duelului dintre Franța și Spania (joi, ora 22:00, în direct Digisport 1 și Prima Sport 1).

Cele mai multe goluri marcate pentru naționala Portugaliei

Cele mai multe goluri marcate de un jucător la nivelul primei reprezentative

Cristiano Ronaldo, la meciul contra Germaniei

Cristiano Ronaldo is making sure no one EVER touches his international goal scoring record 🤣🇵🇹 pic.twitter.com/eygOPMveFe

