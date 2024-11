VIDEO După gaze lacrimogene, tunuri de apă în georgienii care protestează împotriva amânării negocierilor de aderare la UE

Poliția din Georgia a pus tunurile de apă pe protestatarii care manifestau în apropierea Parlamentului, conform imaginilor care circulă pe X, surprinse de persoane aflate la eveniment vineri seară.

Tunurile de apă vin după ce joi poliţia georgiană a folosit gaze lacrimogene împotriva manifestanţilor.

Georgienii protestează împotriva Guvernului de la Tbilisi care au decis să amâne negocierile de aderare la Uniunea Europeană până în 2028.

Unul dintre jurnaliștii prezenți la proteste a fost lovit puternic în ceafă de un polițist, iar imaginile au devenit viral în mass-media.

Happening now: Police turn water cannon on demonstrators near the Parliament building

🎥Nini Gabritchidze/Civil.ge pic.twitter.com/pIFia35fmF

— Civil.ge (@CivilGe) November 29, 2024