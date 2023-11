VIDEO Drulă (USR), atac la servicii, PSD și PNL: Democrația în România e în pericol, statul de drept e călcat în picioare / Instituțiile sunt folosite împotriva opoziției / În guvern i se face un dosar lui Eugen Tomac / Nu renunțăm, nu cedăm

Cătălin Drulă, președintele USR, a lansat vineri critici virulente la adresa serviciilor secrete și a partidelor de guvernare, la o zi după ce DNA a anunțat dosarul vaccinurilor care îi vizează pe Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă. Drulă a acuzat un atac al instituțiilor statului la adresa opoziției și a declarat că și lui Eugen Tomac, președintele PMP, i se pregătește un dosar penal.

Drulă a spus într-un discurs susținut la partid că ”democrația în România e în pericol, statul de drept e călcat în picioare”, și a cerut Uniunii Europene să nu mai cauționeze comportamentul antidemocratic din România.

El l-a acuzat pe Marcel Ciolacu că îi șantajează pe primarii USR, iar pe șeful DNA, Marius Voineag, că i-a deschis un dosar politic lui Vlad Voiculescu.

Drulă a mai spus că ”atacul declanșat la opoziție nu e întâmplător. Avem sondaje de opinie care arată că ne luptăm pentru câștigarea alegerilor europarlamentare. Ni s-a transmis să stăm liniștiți, să ne ducem la remorca celor care au distrus România, că altfel vedem noi”.

Discursul integral al lui Cătălin Drulă:

Democrația în România e în pericol. Statul de drept e călcat în picioare. Trăim cel mai periculos memoment pentru democrație din ultimii 25 de ani. Da, e mai rău decât pe vremea lui Năstase. De ce? Pentru că avem un război lângă noi și sub acoperirea acestui război, care ține atenția continentului fac ce vor aici în România. Și o fac mult mai subtil, pervers și corupător.

Am făcut parte din guvern pentru 8 luni și am fost înlăturați de la guvernare pentru că am susținut valorile de la Revoluție: libertatea, dreptate, adevăr. Și am văzut din interior probleme precum militarizarea. Ce caută SRI în ministerele României? Ce caută un colonel SRI să se ocupe de fondurile europene?

Este o spirală a tăcerii, un climat al fricii. Mergeți într-o ședință de partid la PNL și o să vedeți ce se șușotește. Le e frică tuturor de dosare. Cum se poate exprima democrația când instituțiile sunt capturate?

Dacă vorbim de piață de capital, de pensii private, iarăși se șușotește: ”Da, am vrea să spunem ceva, dar nu vrem ca ASF să ne termine cariera”. Dacă lucrezi în banking, nu vrei să superi BNR. Dacă ești judecător, nu vrei să o suferi pe doamna Savonea și pe cei din SRI care controlează rețeaua din justiție, că ți se termină cariera, ca la Dănileț.

Și următorul pas logic e folosirea acestor instituții împotriva opoziției. Știam că va veni, știam că se întâmplă. Sunt hărțuiți colegii mei, primarii care nu cedează șantajelor. Ce caută Marcel Ciolacu prin birourile primarilor USR, să îi amenițe și șantajeze? Ce caută ANI la Nicușor Dan? În ce fel ajută România asta?

De ce Toni Greblă, șeful PSD de la AEP a tăiat finanțarea PMP, pentru că PMP vrea să facă alianță cu USR? De ce sunt amenințați toți cei care vor să facă polul de dreapta cu noi? De ce i se face acum în guvern un dosar lui Eugen Tomac? O să fie public zilele următoare.

De ce DNA, în frunte cu un procuror care i-a îngropat plagiatul lui Ciucă, face un dosar la comandă care atacă opoziția? Cîțu vrea să plece din PNL – la gunoi. Lui Vlad Voiculescu, care e pe lista USR, i se deschide dosar pentru un mecanism european de achiziție a vaccinului care a fost aplicat în toate statele UE? Poate are ambiții dl Voineag să ancheteze toată UE, poate vrea să guverneze, să decidă câte vaccinuri sunt, să facă autostrăzi.

Asta e ambiția lor, pentru că un sistem de putere ocult, militarizat, nu crede în guvernare civilă. Acesta e fundamentul problemei. Civilii nu pot fi lăsați de capul lor, trebuie să existe o permisiune de la băieți.

2024 este șansa pe care dacă o ratăm, va pierde o generație. E șansa să îi oprim. Noi credem în libertate, democrație, responsabilitate.

Și finanțele se distrug tot călcând pe statul de drept. E primul guvern care nu face rectificare bugetară, acte flagrant neconstituționale. Guvernul produce o pagubă de zeci de miliarde de euro. Ce democrație e aceea în care dai derogare și nu ți se mai aplică legile, codul fiscal?

Toți tac. Emil Boc era premier când s-a dat legea responsabilității bugetare. El tace acum, că e fricos.

Ăsta e regimul de tip siloviki. Ideile care câștigă în est.

Ar fi bine ca și la UE, la Comisia Europeană, să se gândească mai puțin tactic. Niște siloviki care joacă convenabil acum nu sunt o opțiune.

România își va pierde calea democratică și europeană dacă lor le iese planul pentru 2024. Și atacul declanșat la opoziție nu e întâmplător. Avem sondaje de opinie care arată că ne luptăm pentru câștigarea alegerilor europarlamentare. Ni s-a transmis să stăm liniștiți, să ne ducem la remorca celor care au distrus România, că altfel vedem noi.

Am o veste proastă pentru ei: nu renunțăm, nu cedăm, și sistemul vostru va cădea.