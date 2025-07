Daniel David: Dacă demisia mea ar fi rezolvat situaţia financiară din Educaţie – Cercetare, aş fi anunţat-o demult / ”Eu am venit să ajut, nu să încurc”



Ministrul Educaţiei, Daniel David, spune că a venit la conducerea ministerului ca să ajute şi nu să încurce, subliniind că şi-ar fi anunţat demult demisia dacă acest gest ar fi rezolvat situaţia financiară din Educaţie – Cercetare, transmite Agerpres.

Reacţia ministrului Educaţiei şi Cercetării vine în contextul în care reprezentanţii sindicatelor din învăţământ i-au solicitat demisia şi au anunţat pichetări şi proteste.

„Eu am venit să ajut, nu să încurc. Nu am urmărit şi nu urmăresc o carieră politică, am servit ca specialist-tehnocrat ţara noastră în două mandate legate de două momente critice şi anume criza politică din primul mandat, respectiv criza fiscal-bugetară din acest al doilea mandat. Dacă demisia mea ar fi rezolvat situaţia financiară din Educaţie – Cercetare şi a ţării, aş fi anunţat-o demult. Grija mea acum – şi obligaţia ca membru al Guvernului – este să ne salvăm din toamnă sistemul şi prin asta, alături de reformele din celelalte domenii/sisteme, şi ţara. Vă invit să facem asta împreună, urmând ca apoi să lucrăm – tot împreună – pentru dezvoltare”, a declarat ministrul Educaţiei şi Cercetării, într-un comunicat transmis joi Agerpres.

Daniel David a susţinut că şi-ar fi dorit să fi fost ministrul Educaţiei şi Cercetării într-o perioadă în care să poată construi, fără să fie nevoit să se gândească în fiecare zi la soluţii de restructurare, care, pentru a salva în toamnă salariile şi bursele, generează „disconfort”.

„Sincer şi direct spus, uitându-mă la rezultatele sistemului nostru de educaţie (analfabetismul funcţional, abandonul şcolar), şi eu am adesea impulsul de a solicita demisii în diverse zone de influenţă din sistemul nostru, dar nu o fac din responsabilitate – ştiu că trebuie să lucrăm împreună pentru a ne salva (iar apoi pentru a construi spre mai bine) – şi din decenţă – ştiu că liderii unor astfel de zone nu sunt singurii responsabili”, a spus David.

Acesta a reiterat că măsurile luate prin Legea 141/2025 care reglementează unele măsuri fiscal-bugetare sunt necesare, nu dorite, pentru a putea proteja din toamnă salariile şi bursele.

„Direct spus, nu mai sunt bani pentru plata salariilor şi burselor pentru tot anul. Este incorect să se creadă că nu îmi este greu că trebuie să le aplicăm şi că nu înţeleg disconfortul creat. Tocmai de aceea am spus că orice măsuri fiscal-bugetare se pot lua doar dacă, în contextul aplicării lor, se protejează posturile oamenilor şi salariile şi se respectă principiile raţionalităţii (să nu ieşim din reperele europene) şi decenţei (cât îşi permite acum, sustenabil, ţara)”, a arătat ministrul Daniel David.

El a amintit că Ministerul Educaţiei şi Cercetării a pus recent în consultare publică normele subsecvente pentru domeniul de activitate, pentru a primi propuneri „constructive” de la oamenii din sistem.

„Eu la asta lucrez acum şi aceasta ar trebui să fie miza noastră. Este posibil ca, în aceste prime versiuni, eu şi echipa mea să nu fi văzut şi alte soluţii aplicabile. După ce vom depăşi această criză – multe măsuri fiind temporare – vom putea regândi lucrurile şi pentru dezvoltare (aşa cum am propus în Raportul QX)”, a mai afirmat Daniel David.