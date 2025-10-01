G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Dialog între președintele CJ Brăila (PSD) și liderul de grup PNL:…

Scandal în timpul unei ședințe a Consiliului Județean Brăila
Sursa foto: Captură video / Facebook

VIDEO Dialog între președintele CJ Brăila (PSD) și liderul de grup PNL: ”Zât!” – ”Zât să-i spui lu’ mă-ta, măi porcule, ce eu sunt pisică?” / Ședința a fost suspendată

Articole1 Oct • 110 vizualizări 0 comentarii

Ședința Consiliului Județean Brăila a fost suspendată după un conflict verbal între președintele instituției, social-democratul Francisk Iulian Chiriac și consilierul județean Ovidiu Nechita, liderul de grup al liberalilor, scrie De Brăila pe pagina de Facebook.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Ședința a fost suspendată de Chiriac, care l-a acuzat pe Nechita că țipă și i-a cerut liberalului să părăsească sala.

Reacția liberalului a venit după ce președintele CJ Brăila i-a spus consilierului ”zât!”. ”Zât să-i spui lui mă-ta, măi porcule, ce eu sunt pisică?”, a reacționat acesta, cei doi urmând să-și arunce invective timp de câteva minute.

Consilierii PSD și AUR au părăsit sala pe perioada suspendării ședinței, scriu jurnaliștii brăileni.

La un moment dat chiar un coleg de partid a încercat să-l calmeze pe Nechita. Marius Mitescu, consilier județean PNL, l-a apucat de mână pe Nechita, încercând să aplaneze conflictul verbal, însă liberalul care se certa cu Chiriac l-a rugat “să tacă puțin”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.