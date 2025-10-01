VIDEO Dialog între președintele CJ Brăila (PSD) și liderul de grup PNL: ”Zât!” – ”Zât să-i spui lu’ mă-ta, măi porcule, ce eu sunt pisică?” / Ședința a fost suspendată

Ședința Consiliului Județean Brăila a fost suspendată după un conflict verbal între președintele instituției, social-democratul Francisk Iulian Chiriac și consilierul județean Ovidiu Nechita, liderul de grup al liberalilor, scrie De Brăila pe pagina de Facebook.

Ședința a fost suspendată de Chiriac, care l-a acuzat pe Nechita că țipă și i-a cerut liberalului să părăsească sala.

Reacția liberalului a venit după ce președintele CJ Brăila i-a spus consilierului ”zât!”. ”Zât să-i spui lui mă-ta, măi porcule, ce eu sunt pisică?”, a reacționat acesta, cei doi urmând să-și arunce invective timp de câteva minute.



Consilierii PSD și AUR au părăsit sala pe perioada suspendării ședinței, scriu jurnaliștii brăileni.

La un moment dat chiar un coleg de partid a încercat să-l calmeze pe Nechita. Marius Mitescu, consilier județean PNL, l-a apucat de mână pe Nechita, încercând să aplaneze conflictul verbal, însă liberalul care se certa cu Chiriac l-a rugat “să tacă puțin”.