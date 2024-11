VIDEO David Popovici, îndemn pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale: Să voteze inteligent pentru a ne apăra democrația și viitorul

David Popovici, campion olimpic și mondial la natație, a declarat luni că a votat la turul 1 al alegerilor prezidențiale și le-a adresat tinerilor și românilor în general un îndemn pentru turul 2, finala care va avea loc între Elena Lasconi și Călin Georgescu.

”Eu am votat. Nu voi vorbi despre ce am ales în turul 1, dar am un îndemn pentru turul 2: să voteze inteligent pentru a ne apăra democrația și viitorul”, a spus David Popovici.

Întrebat despre impactul rețelei chineze Tiktok asupra rezultatului alegerilor, David Popovici a spus că știe efectul rețelelor sociale.

”Sunt mai puțin șocat decât voi pentru că sunt mai conștient decât voi cât de multe ore petrec tinerii, și nu doar ei, pe Tiktok”.