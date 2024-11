VIDEO Momentul în care Daniil Medvedev și-a pierdut calmul în meciul pierdut cu americanul Taylor Fritz, la debutul Turneului Campionilor

Tenismanul rus Daniil Medvedev, nr.4 mondial, a fost învins în două seturi, 6-4, 6-3, de americanul Taylor Fritz (6 ATP), duminică, la debutul Turneului Campionilor de la Torino, în cadrul Grupa „Ilie Năstase”, informează AFP, citat de Agerpres.

Fritz defeats 2020 #NittoATPFinals champion Medvedev 6-4 6-3 for a first victory in the Ilie Nastase group 🔝 pic.twitter.com/wfMoa42R6e

Numărul 4 mondial a avut o ieșire nervoasă pe parcursul meciului, adăugând că se va retrage acolo vs. americanul Fritz.

Daniil Medvedev just told the umpire he is going to retire here vs Taylor Fritz.

Medvedev asked for new balls.

Complete meltdown from Daniil. pic.twitter.com/AM9a3Qn584

— edgeAI (@edgeAIapp) November 10, 2024