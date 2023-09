VIDEO Congresul mexican a organizat o audiere pe tema OZN-urilor / Au fost prezentate presupuse corpuri extraterestre / Două „corpuri” minuscule, expuse în cutii, au câte trei degete la fiecare mână şi capete alungite

Parlamentarii mexicani au ascultat mărturii că „nu suntem singuri” în univers şi au văzut presupuse rămăşiţe ale unor fiinţe non-umane într-o audiere extraordinară care a marcat primul eveniment dedicat OZN-urilor organizat în Congresul ţării latino-americane, relatează News.ro, care citează Reuters.

The remains of alleged ‘non-human’ beings have been presented to a hearing in Mexico’s Congress investigating claims of alien life 👽 pic.twitter.com/mHLg2frBIq

— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 13, 2023