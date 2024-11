VIDEO Coco Gauff câștigă Turneul Campioanelor de la Riyadh după o finală epică cu olimpica Qinwen Zheng

Coco Gauff, plină de determinare, a învins-o pe chinezoaica Zheng Qinwen cu 3-6, 6-4, 7-6(2) într-un meci palpitant de trei ore, sâmbătă, devenind cea mai tânără câștigătoare a WTA Finals din ultimii 20 de ani și prima campioană americană de la Serena Williams, acum un deceniu, conform Reuters.

Gauff, în vârstă de 20 de ani, a dominat tie-break-ul setului decisiv, ajungând rapid la un avantaj de 6-0, înainte de a închide meciul și a sărbători pe teren, marcând pentru a doua oară consecutiv locul trei mondial la sfârșitul anului. Acesta a fost cel mai lung meci de la WTA Finals din 2008.

MAMBA MENTALITY ON FULL DISPLAY! 🐍👊@CocoGauff pulls off an epic comeback to defeat Zheng in a three set thriller and captures her first WTA Finals title! #WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/tkNWR5lx5P

— wta (@WTA) November 9, 2024