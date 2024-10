VIDEO Chappell Roan confruntă un fotograf la premiera filmului de concert al Oliviei Rodrigo: „Merit scuze”

Chappell Roan solicită scuze de la un fotograf aflat pe covorul roșu la premiera „Guts World Tour” a Oliviei Rodrigo, transmite Variety.

Ea a acuzat fotograful că „a fost lipsit de respect față de mine la premiile Grammy” și a susținut că acesta a „țipat” la ea în timpul unei petreceri Grammy, după cum se aude într-un videoclip al confruntării care circulă online.

