VIDEO Câştigătorul semimaratonului de la Beijing a fost deposedat de medalie după ce alţi alergători au încetinit pentru ca el să treacă primul linia de sosire

Organizatorii i-au retras lui He Jie titlul de câştigător al semimaratonului de la Beijing, de la sfârşitul săptămânii trecute, după ce o anchetă a confirmat că alţi trei alergători au încetinit pentru a-l lăsa pe He Jie să se impună, relatează AP, transmite News.ro.

Toţi cei patru alergători au fost descalificaţi şi au fost obligaţi să returneze medaliile şi banii de premiere.

Utilizatorii chinezi de internet au distribuit înregistrarea video din ultimul moment al cursei de duminică, bănuind că aceasta ar fi fost trucată. Imaginile arată cum trei alergători africani îl lasă pe He, cel mai bun alergător de cursă lungă din China, să treacă în faţa lor cu puţin timp înainte de a ajunge la linia de sosire.

The CCP never fails to embarrass Chinese citizens and China. Three African men seem to have been paid off to clearly let a Chinese guy win the Beijing half marathon. They don’t even seem tired after the run. The Chinese guy is winching, holding his knees. Pathetic! pic.twitter.com/NcKge52CPK — Aravind (@aravind) April 15, 2024

Cei trei alergători şi-au redus în mod deliberat ritmul, potrivit unui comunicat al unei comisii înfiinţate pentru a investiga cursa.

Comitetul special a precizat că alergătorii fuseseră iniţial angajaţi ca „pacemakers” de către un sponsor, dar că organizatorii principali ai cursei nu ştiau acest lucru. Unul dintre alergători nu a terminat cursa.

În comunicat nu se menţionează dacă a fost sau nu trucată cursa, dar se prezintă scuze.

„Prezentăm scuze profunde şi sincere lumii şi fiecărei părţi a societăţii, pentru că nu am descoperit şi nu am corectat greşelile la timp la această cursă”, a precizat comitetul.

Zhong’ao Lupao Sports Management Co, principalul organizator, îşi pierde dreptul de a găzdui semimaratonul de la Beijing, drept pedeapsă.

Unul dintre alergători a declarat pentru BBC Sport Africa că l-au lăsat să câştige pe Jie pentru că fuseseră angajaţi să servească drept „pacemakers” şi nu concurau pentru a câştiga cursa.

„Nu am fost acolo pentru a concura”, a declarat Willy Mnangat din Kenya. „Treaba mea a fost să stabilesc ritmul şi să-l ajut pe el să câştige, dar, din păcate, nu şi-a atins obiectivul, care era să doboare recordul naţional”.