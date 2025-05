VIDEO Carlo Ancelotti îi spune adio lui Real Madrid: Cel mai titrat antrenor din istoria galacticilor

De acum este oficial: Real Madrid a anunțat despărțirea de Carlo Ancelotti, tehnicianul urmând să stea pentru ultima dată pe banca tehnică a galacticilor cu ocazia meciul cu Real Sociedad de sâmbătă, din LaLiga, de pe Bernabeu.

Se încheie un ciclu la Real Madrid odată cu despărțirea de Ancelotti, tehnician care a reușit să cucerească alături de echipa de pe Santiago Bernabeu 15 trofee.

Dintre acestea, se evidențiază cele trei trofee Champions League.

Antrenorul italian se va despărți de Real cu titulatura de cel mai titrat tehnician din istoria grupării din capitala Spaniei.

Trofeele cucerite de Ancelotti la Real Madrid

🚨OFFICIAL: Carlo Ancelotti leaves as the manager with most trophies in REAL MADRID HISTORY!

👋 Thank you for everything, Mister. pic.twitter.com/iY0r7W5V3p

— Madrid Zone (@theMadridZone) May 23, 2025