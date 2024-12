VIDEO Campionul mondial, eliminat în semifinalele UK Championship la snooker – Cine transmite finala de duminică

Karen Wilson, campionul mondial en-titre din snooker, a fost eliminat în semifinalele UK Championship. Karen a fost învins clar de Judd Trump, liderul ierarhiei mondiale, scor 6-2.

Wilson a început mult mai bine partida, iar primele două frame-uri i-au revenit. De la 2-0 însă, Karen nu a mai putut menține nivelul, Trump a fost mai inspirat, iar următoarele șase frame-uri consecutive i-au revenit liderului mondial (6-2).

În cealaltă semifinală a zilei de sâmbătă, Barry Hawkins a oferit marea surpriză, el trecând de Mark Allen, al treilea jucător al lumii.

A fost 6-5 pentru Barry după un meci cu mult dramatism: Allen a condus la un moment dat cu 4-2 și părea scăpat în învingător.

Judd Trump vs Karen Wilson, rezumat

Barry Hawkins vs Mark Allen, rezumat

Repartizarea banilor de la UK Championship 2024

Câștigător: £250,000

Finalist: £100,000

Semifinale: £50,000

Sferturi: £25,000

Optimi: £15,000

Turul I: £10,000

Cel mai mare break: £15,000

Total premii: £1,205,000

Judd Trump into UK Championship final with easy win over Kyren Wilson https://t.co/vcnHkdnnRp

What a night at the Barbican as Barry Hawkins beats Mark Allen 6-5 to reach the UK Championship final.

The match didn’t finish until 00:58!https://t.co/NHUtlHrtya

— Darren Beattie (@darren_beattie1) December 1, 2024