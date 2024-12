VIDEO Antrenorul lui Manchester United, Rúben Amorim, i-a oferit o plimbare cu bolidul său de lux unui tânăr fan

Rúben Amorim, antrenorul portughez al echipei Manchester United, i-a făcut un cadou inedit de sărbători unui foarte tânăr fan al lui Manchester United: o plimbare cu maşina sa de lux în jurul cantonamentului de la Carrington al englezilor, potrivit News.ro.

Antrenor al lui Manchester United începând cu luna noiembrie, portughezul Rúben Amorim nu a impresionat cu rezultatele sale, dar reuşeşte să-i cucerească pe fanii „diavolilor”. Amorim se afla, duminică, în faţa intrării în catonamentul de la Carrington al echipei sale, când un tânăr suporter al lui Manchester United a venit să-i ceară un autograf. Totodată, copilul i-a destăinuit tehnicianului lusitan că îi place foarte mult maşina acestuia.

Rúben Amorim l-a invitat pe copil să urce în automobil, pe scaunul pasagerului, şi, după ce a primit permisiunea mamei tânărului, l-a plimbat pe acesta, făcându-i turul centrului de antrenament.

Ruben Amorim received a gift from a young fan, so let him in his car and took him around to see United’s training ground ❤️

